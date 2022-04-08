Війська, які Росія вивела з півночі України, потребують значного поповнення, – розвідка Британії

Підрозділи, які Росія вивела з північних областей України потребують значного доукомплектування. Також на передислокацію цих військ знадобиться не менше ніж тиждень.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки. Російські війська з Чернігівщини та Київщини виведені до Білорусі та Росії.

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Частина цих військ буде перекинута на Схід

Принаймні частина цих сил буде перекинута на Схід України для бойових дій на Донбасі. Проте багато підрозділів потребують значного поповнення, без цього – до розгортання вони не готові.

У Міноборони Британії зауважують, масове передислокування, ймовірно, займе щонайменше тиждень.

Російські війська просунулись на південь від Ізюма

У британській розвідці повідомили, що росіянам вдалось просунутись далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм. Місто – зараз під контролем окупантів. Також загарбники продовжують інтенсивно обстрілювати українські міста.

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