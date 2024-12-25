Скандального військкома Борисова знову затримали, його нерухомість в Іспанії передано в АРМА

Удень 25 грудня ДБР повідомило, що затримало колишнього одеського військкома. Прізвище не назвали, але, за даними Суспільного, ідеться про Євгена Борисова. Саме з нього почалися скандали із військкомами у липні 2023 року.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДБР і Офіс Генпрокурора. Цікаво, що це вже друге затримання Борисова. Раніше він був у СІЗО, та за нього внесли заставу в 39,364 мільйона гривень. У ДБР стверджують: ексначальник Одеського обласного ТЦК та СП планував виїхати за кордон, щоб переховуватися від слідства після виходу з ізолятора.

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Чому Борисова затримали на виході з СІЗО

Проти нього є декілька проваджень. Одне стосується організації службового підроблення та організації перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Зокрема, підозрюють, що Борисов організував собі оформлення небойової травми, "отриманої навіть не під час виконання службових обов'язків, як такої, що пов'язана із захистом Батьківщини".

На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 480 гривень за період квітень – червень 2022 року. Наразі йому повідомлено про підозру, –

пояснили в ДБР.

В Офісі Генерального прокурора додали щодо можливого перешкоджання законній діяльності Збройних сил України з боку Борисова.

"За даними слідства, підозрюваний на посаді начальника Одеського обласного ТЦК та СП організував службове підроблення офіційних документів, складених комісією з розслідування нещасного випадку, які стали підставою для прийняття хибних рішень підрозділами та установами ЗСУ при вирішенні питань, які мають юридичні наслідки та дають підстави для виплат та пільг, передбачених законодавством. Таким чином він перешкодив законній діяльності ЗСУ", – написали там.

Інше кримінальне провадження стосується організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Суд передав в управління АРМА будинок площею 857 квадратних метрів вартістю 4 мільйони євро та офіс площею 223,9 квадратних метрів вартістю 510 мільйонів євро на курорті Марбелья в Іспанії. Ця нерухомість належала матері та дружині колишнього військкома.

Окрім цього, дружина, матір і теща Борисова володіли автомобілями MERCEDES-BENZ EQV вартістю 2,9 мільйона гривень, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 мільйона гривень і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 мільйони гривень. Суд передав машини АРМА.