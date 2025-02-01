В піхоту його, – військова "Азову" відверто сказала, як ставиться до ухилянтів

Їх можна зустріти в ресторанах, кавʼярнях та на дорогих машинах. Військова медикиня розповіла, як ставиться до цивільних чоловіків, які уникають мобілізації та живуть у містах далеко від фронту.

В ексклюзивному інтервʼю для 24 Каналу медикиня 6 батальйону бригади "Азов" з позивним "Ластівка" розповіла про свою особливу звичку. За її словами, якщо вона з друзями чи побратимами, то жартує: "О, цей добре бігає. В "Азов" у піхоту його. Там якраз недобір". Або: "Дивись, який розумний, може в артилерію піде".

Цікаво "Під час війни немає кордонів, є лише фронт": інтерв'ю з бійцем 47-ї ОМБр "Маґура" до дня ЗСУ

"Це все здебільшого жартома, але загалом я особисто переважно не дуже звертаю увагу. Світ тут, й світ там (на фронті – 24 Канал) для мене зовсім різний. Життя тут й життя там відчуваються абсолютно по-різному", – наголосила "Ластівка".

Як ставиться до чоловіків, які не хочуть воювати

За її словами, вона знає, що це образить цивільних, але ставиться до цього різко негативно. Чому? По-перше, тому що її побратими та близькі перебувають там, в зоні бойових дій. І кожен день хтось із них помирає. Кожен день.

"Ми можемо з вами зараз говорити, а хтось буде важко поранений, хтось не доїде до стабілізаційного пункту. Комусь байдуже це слухати, абсолютно, я в цьому впевнена", – додала медикиня.

Для мене вони (чоловіки, які не хочуть воювати – 24 Канал) – не чоловіки. Що це за чоловік, який не може захистити мене? Чому я маю захищати його? Це логічне питання,

– зазначила "Ластівка".

"Я йому покажу страйкбольну гранату (навчальна граната, що не становить загрози – 24 Канал), він не зрозуміє, що вона страйкбольна, подумає, що справжня. Там (на фронті – 24 Канал) вони одразу побачать, що це страйкбольна граната. І у мене з ними буде якийсь контакт", – розповіла військова.

За її словами, вона не може сприймати цивільних чоловіків, як чоловіків. Наприклад, він сидить, грає в комп'ютер, пише їй в повідомлення, що переживає і коли вона приїде в Київ, то пригостить сінабонами. "Я сама можу купити сінабони, дякую, мені не треба", – прокоментувала "Ластівка".

Так, я знаю, цивільним це не сподобається. Однак це факт. Я, як жінка-військовослужбовець, можу сказати, що я ставлюся негативно до цивільних чоловіків, які абсолютно нічого не роблять для армії,

– наголосила медикиня.

Якщо вони займаються зборами, допомагають закупівлею тих самих "корчів" (вживані автомобілі – 24 Канал), дронів, тобто вони допомагають війську, це окей. До них ще можна ставитись нейтрально, бо вони все ж таки допомагають, завдяки їм є генератори, "корчі" і так далі. Однак в першу чергу, чоловіки – це ті, хто зараз на фронті.

"Наприклад, у мене є брат, йому 20 років, він зараз в "Азові", в зоні бойових дій. Він більше чоловік, ніж більшість з тих, хто зараз ходить по вулиці, попиваючи каву й обговорюючи, яка зараз погода і що можна купити. Мій брат в "Азові" з 18 років, я його дуже поважаю", – підсумувала "Ластівка".