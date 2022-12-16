Греція готова надати Україні С-300, але є умова
16 грудня 2022, 18:23Читать новость на русском
Джерело:Pronews.gr.
Світ продовжує всебічно допомагати Україні. Зокрема, Греція обіцяє надати нашій державі зенітно-ракетні системи С-300.
Про це повідомив міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос. Проте, за його словами, це станеться лише тоді, коли Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.
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Які ще ППО Греція може надати Україні
Панайотопулос зауважив, що в разі надання американських засобів ППО Греція також може відправити в Україну інші засоби ППО російського виробництва. Зокрема, "Тор-М1" та "Оса-АКМ".
Варто зазначити, що посадовець говорив не про купівлю Patriot, а саме про їхнє встановлення США. Це означає, що системи ППО на Криті перебуватимуть під американським контролем.
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- Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що нова військова допомога матиме більше засобів протиповітряної оборони.
- Вашингтон відправив партію енергообладнання, вартість якого становить 13 мільйонів доларів. Це перший транш допомоги із раніше оголошеної підтримки на 53 мільйони доларів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що тема про зенітні ракетні системи ймовірно зрушила з мертвої точки після розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом. Міністр закликав залишити Білому дому право оприлюднювати інформацію про військову допомогу.