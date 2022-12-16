Греція готова надати Україні С-300, але є умова

Світ продовжує всебічно допомагати Україні. Зокрема, Греція обіцяє надати нашій державі зенітно-ракетні системи С-300.

Про це повідомив міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос. Проте, за його словами, це станеться лише тоді, коли Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

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Які ще ППО Греція може надати Україні

Панайотопулос зауважив, що в разі надання американських засобів ППО Греція також може відправити в Україну інші засоби ППО російського виробництва. Зокрема, "Тор-М1" та "Оса-АКМ".

Варто зазначити, що посадовець говорив не про купівлю Patriot, а саме про їхнє встановлення США. Це означає, що системи ППО на Криті перебуватимуть під американським контролем.

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