Допомагав окупантам коригувати вогонь: військові на Харківщині затримали зловмисника

Військовослужбовці Харківського прикордонного загону затримали коригувальника вогню. Він допомагав російським агресорам.

Про "знахідку" стало відомо саме тоді, коли військовослужбовці оглядали підозріле авто. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Під час огляду службовці знайшли:

зброю;

квадрокоптер;

багато готівки.

Дані з телефону свідчили про те, що нещодавно той зв'яувався із такими собі "Куратором" та "Гарматою". Підозрюємо, що це позивні.

Звісно ж, коли у чоловіка запитували, чому він вештається поблизу блокпосту – нормально той пояснити не зміг. Тож зловмисника вже передали службовцям Служби безпеки України.

Це лише один приклад із щоденної роботи наших прикордонників. Військослужбовці, затримавши коригувальника ворожого вогню, врятували не одне життя. Кожний такий вчинок українських патріотів наближає нас до перемоги,

– написав Синєгубов.

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