Яка різниця між діями росіян та північних корейців: у ЗСУ розповіли про тактику ведення боїв

Північнокорейські військові мають гарну фізичну підготовку, адже можуть подолати до 15 кілометрів пішки, та вогневу підготовку. Однак солдати КНДР штурмують великими групами, що дозволяє завдавати втрат противнику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву старшого офіцера відділення комунікацій 80-ї ОДШБр Петра Гайдащука в ефірі телемарафону.

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Як воюють росіяни та військові КНДР на Курщині

Гайдащук зауважив, що збройні сили країни-агресорки, як і Сили оборони України, у сучасній війні використовують більш-менш схожу тактику із застосуванням малих штурмових груп. Під час таких атак військових підтримує бронетехніка.

Водночас війська Північної Кореї мають зовсім іншу тактику ведення бойових дій, яка на перший погляд може здатися дещо примітивною. Однак спосіб ведення бою північнокорейських військових опирається на радянську та пострадянську тактику застосування живої сили.

Вони (військові КНДР – 24 Канал) воюють великими групами. Ці групи можуть сягати до пів сотні людей. Корейці не застосовують бронетехніку. До точки зіткнення, до штурму вони намагаються рухатися приховано,

– розповів Гайдащук про техніку військових КНДР.

Він також додав, що північнокорейські солдати можуть долати до 10 – 15 кілометрів пішки, і лише після – вступати у штурм. Гайдащук зауважив, що це свідчить про їхню гарну фізичну підготовку.

Крім того, військові КНДР дуже добре володіють стрілецькою зброєю. Гайдащук поділився, що російські полонені, які стикалися з північнокорейськими солдатами, розповідали, що військові КНДР перед штурмами зосереджуються на вогневій підготовці. Ба більше, солдатів Кім Чен Ина краще екіпірують, аніж самих росіян.

Головним завданням північнокорейських солдатів є саме проведення штурмових дій. У випадку, якщо ці штурмові дії успішні, то тоді вже російські підрозділи йдуть і закріплюються на нових позиціях,

– додали у 80-й ОДШБр.

Проте Гайдащук зауважує, що попри усю підготовку, ЗСУ вдається зупиняти військових КНДР та завдавати їм значних втрат.

До слова, нещодавно The Times повідомив, що причинами величезних втрат серед північнокорейських військових є відверто застаріла тактика армії Кім Чен Ина та відсутність належної підтримки з боку "побратимів" у російській армії.