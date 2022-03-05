Військові командири з усього світу шоковані від потужності української армії, – Арестович

Радник Офісу Президента Олексій Арестович спростував чутки про те, що успіхи нашої армії – тимчасовий фарт. Це не так, адже українська армія демонструє високий рівень згуртованості та підготовки.

За словами Арестовича, багато військових шоковані від того рівня, який демонструє українська армія та її керівництво.

Важливо Скоро надійде зброя, надамо всім, – Арестович

Він додав, що найкращі армії всього світу давали нам 48 годин.

На десяту добу українська авіація, якій давали 3 години, розносить ворога з неба. Наші успіхи – закономірність. Спеціально збудовані та чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня збройних сил і народного опору та перемеле тут російську військову машину,

– підкреслив Арестович.

Він додав, що російська армія не сильна, вона просто довга. До того ж вісім із десяти путінських армій тут. Раніше Арестович вказав, що зараз фаза 2 – 3 дні, коли окупанти ще будуть намагатися просунутися вперед. Переважно на Південному напрямку – Кривий Ріг, Запоріжжя.

"Потім ми їх там "приголубимо" та заспокоїмо", – додав Олексій Арестович.

Радник Офісу Президента зазначив, що наші військові добре луплять ворога під Києвом, тому не треба хвилюватися.

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