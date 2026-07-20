По всій Польщі лунатимуть сирени повітряної тривоги: влада звернулася до громадян

У Польщі до кінця місяця проходитимуть військові навчання. Крім того, в країні тестуватимуть системи оповіщення.

З 20 липня по 31 липня на території Ополя, Завадзького та Турави проходитимуть навчання польського війська. Про це повідомила адміністрація Опольського воєводства, пише RFM 24.

Що відомо про оголошення загальнопольської тривоги?

Місцева влада попередила місцевих жителів і туристів, що в цей час у лісах можна буде побачити військовослужбовців, а також військову техніку. Фотографувати їх не можна.

Також адміністрація наголосила, що навчання мають виключно тренувальний характер і не становлять загрози для населення. Причин для занепокоєння немає.

Окрім того, у вівторок по всій Польщі звучатимуть сирени. У цей день заплановані загальнопольські навчання з оповіщення про загрозу повітряного удару під назвою ALARM 2026.

Під час навчань по всій країні вмикатимуть сирени та інші елементи системи оповіщення населення.

Жителі можуть почути сигнали тривоги, однак вони матимуть лише навчальний характер.

Коли можуть лунати сирени:

вівторок, 21 липня 2026 року, з 07:00 до 19:00;

середа, 22 липня 2026 року, з 07:00 до 19:00.

До слова, міністерство національної оборони Польщі розробляє новий правовий режим – "стан повної державної готовності до війни". Він має дозволити країні швидко підготуватися до можливої військової загрози ще до офіційного запровадження воєнного стану.

Наразі польська влада не може повністю задіяти всі оборонні механізми без введення воєнного стану. Новий режим має усунути цю проблему.

Паралельно міноборони Польщі готує ще один законопроєкт, який має прискорити будівництво стратегічної інфраструктури. Йдеться про дороги, залізниці, порти, аеропорти, паливні бази, трубопроводи та логістичні центри, необхідні для швидкого переміщення військ і техніки.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що США попередили про можливу загрозу з боку Росії. За даними американської розвідки, Москва готує провокації проти Польщі. Це можуть бути зіткнення на кордоні або удари по критичній інфраструктурі. Мета Кремля – перевірити рішучість Альянсу захищати своїх союзників.