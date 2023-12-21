Військові на передовій отримали хотпаки від "Української команди" – збір продовжується

Бійці на передовій, які отримали індивідуальні набори для обігріву від "Української команди", передають слова вдячності всім, хто донатив на тепло.

"Українська команда" показала зворушливе відео у Facebook. Збір "Тепло на фронт" триває.

"Хотпаки доїхали до передової. Наші захисники передають вітання та подяку всім, хто донатив на "теплі набори". Збір "Тепло на фронт" триває. Мета – 50 тисяч наборів для обігріву. В кожному – хімічні грілки, сухий душ та антибактеріальна присипка. Прості речі, які дуже потрібні хлопцям в окопі. 140 гривень – один зігрітий боєць. 4200 гривень – зігрітий взвод", – йдеться у повідомленні "Української команди".

Наразі зібрано половину необхідної суми, повідомляють волонтери.

Завдяки вам ми вже зібрали понад 3,5 мільйони гривень. Але маємо зібрати ще майже стільки ж. Долучайтеся,

– закликає "Українська команда".