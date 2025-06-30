Відмовилися їхати на фронт: на Київщині заарештували чотирьох військових однієї з частин

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям з Київщини, які відмовились виконати бойовий наказ. Вони проігнорували направлення на передову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Що відомо про підозру військовим на Київщині

Так, у різний час військові однієї з частин, яка дислокується на Київщині, відмовилися вирушити у район проведення бойових дій – хоча були придатні до служби.

На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству,

– вказали правоохоронці.

У ДБР нагадали, що обов’язок захищати незалежність і територіальну цілісність України закріплений у статті 65 Конституції України. Особи, які ухиляються від виконання цього обов’язку, так само як і ті, хто вчиняє інші військові злочини, нестимуть відповідальність незалежно від посади чи військового звання.

Всім 4 фігурантам повідомили про підозру у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі порушники перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

До речі, днями ДБР повідомили про підозру командиру батальйону, який "пустив на вітер" 1 мільйона держкоштів. Він виплачував бойові надбавки трьом військовим, які в цей час фактично перебували в тилу.