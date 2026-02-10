Військові за "Контрактом 18–24", ймовірно, отримають право на відстрочку на рік після служби

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що військовослужбовці за "контрактом 18-24" мають отримати відстрочку після служби. Він пропонує рік відстрочки.

Про це Федоров написав у своєму телеграмі. Дивіться також Цифровізувати та оновити кадри: омбудсмен Лубінець закликав реформувати ТЦК Що пропонує Федоров? Важлива частина контракту для військових 18 – 24 – можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби,

– заявив міністр.