У військових частинах Росії фактично закінчилися гроші, – розвідка

Значні втрати у війні проти України та санкції дали свій результат. У Росії закінчуються гроші навіть для військових.

Росія планувала в Україні швидку та переможну війну. Відтак і обіцяли своїм загарбникам чималі суми за участь у військових злочинах.

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Але "взяти Київ за три дні" не вдалося, і російська армія "застряла". У той час санкції залишили економіку без грошей.

За даними української розвідки, російські окупанти таки отримали свої гроші за війну проти України. Але оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не була передбачена. Тож коштів на наступні виплати немає.

"Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий, наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє", – йдеться в повідомленні української розвідки.

Проблеми з оплатою не лише в окупаційних військ, але й найманців. Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій".

Дивіться відео про здобутки українських військових у війні проти Росії