Ввечері 18 червня ворожі снайпери обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок такого обстрілу від кулі снайпера загинув 22-річний український військовий Богдан Коваленко.

Про загибель українського військового повідомляє організація "Сестра милосердя АТО".

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Молодий хлопець родом з Харківської області. Жив у селищі Нова Водолага. У момент загибелі йому було всього 22 роки.

У 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, хлопцеві було всього 16 років. На військову службу за контрактом він пішов у 2017 році. Служив у 54 ОМБр.

Втрачаємо гідних харків'ян. Вночі у зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув старший солдат Богдан Коваленко,

– повідомили в організації.



На Донбасі загинув військовий Богдан Коваленко

Хлопець був навідником-оператором у розвідувальному взводі, а його військова частина дислокується в Бахмуті Донецької області. У Богдана Коваленка залишилися батько й бабуся.



Від кулі снайпера загинув молодий військовий Богдан Коваленко