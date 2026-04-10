Руху стало менше, – офіцер "Рубежу" розкрив, до чого готується Росія на фронті

Пропагандисти скаржаться, що в росіян нестача особового складу безпосередньо на лінії фронту. Так звідти ще й виводять певну кількість солдат для створення нових батальйонів.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що офіційно Кремль розповідає, що жодних проблем з особовим складом у них немає. Але фактично ситуація зовсім інша.

Що змінилося на фронті за останні місяці?

За словами військового, російські пропагандисти вже скаржилися, що деяких окупантів фактично забирають з лінії фронту. І все це – для поповнення нових безпілотних батальйонів.

Ви навіть не уявляється, якими лихими словами там це називають. Просто забирають солдатів, щоб створити нові батальйони. Потім вище керівництво про все це звітуватиме,

– зазначив Отченаш.

При цьому за останні кілька місяців росіяни почали значно менше пересуватися у смузі відповідальності бригади "Рубіж". Якщо у листопаді фіксували 100 – 130 переміщень противника за добу, то зараз – на рівні 50.

Ворог дійсно почав менше діяти з двох причин. Насамперед вони накопичують особовий склад, аби піти в атаку вже тоді, коли на фронті буде "зеленка". Тоді значно важче виявити просування ворога. І також у них не вистачає особового складу.

За останні 9 місяців в росіян більш ніж 3,5 тисячі "200-их" та "300-их". І це лише в смузі однієї бригади. Що ж тоді говорити про загальні втрати на фронті? Ця цифра демонструє, наскільки великі втрати зазнає противник,

– зауважив Отченаш.

Втрати Росії на війні в Україні