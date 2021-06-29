"Ням-ням": військовий Британії показав сніданок НАТО в українській їдальні

В Україні 28 червня стартували масштабні багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2021". Британський військовий на ім'я Джонні, який бере участь у відпрацюваннях, показав сніданок НАТО в українській їдальні.

Солдат-блогер оприлюднив фото першого денного прийому їжі у своїх соціальних мережах.

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Варто зазначити, що британський військовий відзначив "натуральність" українських продуктів.

Ласкаво просимо на "Сі Бриз" ось ваш стандартний сніданок НАТО. У нас тут той же напій, що і в минулі три рази, трохи простої гречки з сосискою, а також нарізаний огірок і пара скибочок помідорів. Зате ніяких соусів. Ням-ням,

– підписав він світлину.

Однак пізніше Джонні опублікував фото сухпайка, який на навчаннях видає Північноатлантичний Альянс.

Найкраще в міжнародних навчаннях – це американські сухі пайки, які насправді набагато краще, ніж українське харчування,

– додав солдат.

Під час тренувань учасники відпрацьовують маневри на суші, у повітрі, в морі та під водою.

Участь у події беруть військовослужбовці держав чорноморського регіону, окрім Росії.