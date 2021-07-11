Військовий корабель США, який викликав істерику в росіян, зайшов у порт Одеси
Джерело:"Думская"
Американський експедиційний транспортно-десантний корабель Yuma зайшов у порт Одеси. Раніше росіяни заявили, що уважно стежать за ним.
Іноземне військове судно після участі у навчаннях "Сі Бриз" пришвартувалося до причалу 2-К контейнерного термінала порту Одеси. Це сталося 10 липня о 10:00.
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Коротко про корабель Yuma
- Судно USNS Yuma – експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead. Довжина його корпусу сягає 103 метри, а ширина – 28,5.
- На кораблі може перебувати до 312 військових. Крім цього, він може взяти на борт 550 тонн різного спорядження, зокрема – бойову техніку й танки.
Корабель Yuma в порту Одеси / Фото "Думская"
Судно зайшло в Одеський порт зранку 10 липня / Фото "Думская"
Судна такого типу є багатоцільовими, вони призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів, техніки.
Чому бідкалися росіяни
Коли Yuma зайшов у Чорне море 8 липня, російські ЗМІ одразу почали бити на сполох. Вони поширили заяви центру управління обороною Росії.
"Американське військово-транспортне судно Yuma увійшло в Чорне море, за ним стежить Чорноморський флот", – наголосили у заяві.