Військовий корабель США, який викликав істерику в росіян, зайшов у порт Одеси

Американський експедиційний транспортно-десантний корабель Yuma зайшов у порт Одеси. Раніше росіяни заявили, що уважно стежать за ним.

Іноземне військове судно після участі у навчаннях "Сі Бриз" пришвартувалося до причалу 2-К контейнерного термінала порту Одеси. Це сталося 10 липня о 10:00.

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Коротко про корабель Yuma

Судно USNS Yuma – експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead. Довжина його корпусу сягає 103 метри, а ширина – 28,5.

класу Spearhead. Довжина його корпусу сягає 103 метри, а ширина – 28,5. На кораблі може перебувати до 312 військових. Крім цього, він може взяти на борт 550 тонн різного спорядження, зокрема – бойову техніку й танки.



Корабель Yuma в порту Одеси / Фото "Думская"



Судно зайшло в Одеський порт зранку 10 липня / Фото "Думская"

Судна такого типу є багатоцільовими, вони призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів, техніки.

Чому бідкалися росіяни

Американський корабель Yuma раніше вже заходив у порт Одеси в 2019 та 2020 роках. Мета цих візитів була різною.

Коли Yuma зайшов у Чорне море 8 липня, російські ЗМІ одразу почали бити на сполох. Вони поширили заяви центру управління обороною Росії.

"Американське військово-транспортне судно Yuma увійшло в Чорне море, за ним стежить Чорноморський флот", – наголосили у заяві.