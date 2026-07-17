Відтепер військові ЗСУ зможуть підтвердити свій статус через Армія+

Військовослужбовці тепер можуть підтверджувати свій статус через Армія+. У застосунку з'явився електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Документ створюється автоматично після входу в Армія+ на основі даних із Реєстру військовослужбовців та системи обліку особового складу "Імпульс". Про це розповідають у Міноборони.

Як буде формуватися військово-обліковий документ в Армія+?

Якщо інформація в реєстрах актуальна, він одразу з'явиться в застосунку. Якщо документа поки немає, це означає, що дані ще перевіряються або потребують оновлення. У такому випадку військовий може звернутися до служби персоналу своєї частини.

Електронний документ можна використовувати у військових частинах, на блокпостах і КПП, під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП, поліцією, а також у державних установах.

Наразі документ працює лише за наявності інтернету. Згодом у застосунку з'явиться можливість зберігати офлайн-витяг.

У документі містяться основні дані військовослужбовця: ПІБ, дата народження, дата видачі, податковий номер, унікальний номер документа, фотографія (якщо є в системі) та інформація про військовий статус.

Перевірити документ можна, відсканувавши його QR-код через Армія+. Після цього на екрані з'являться основні дані, які підтверджують, що документ дійсний. QR-код працює лише три хвилини, а потім автоматично оновлюється. Це захищає документ від копіювання та повторного використання. Для роботи QR-коду потрібне підключення до інтернету.