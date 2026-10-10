Лізуть вже не перший рік: військовий сказав, що змінилося в боях біля Куп’янська та Вовчанська

Сили оборони України стримують ворога на Харківщині. Росіяни намагаються захопити деякі населені пункти вже не перший рік.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, окупанти вже не перший рік намагаються захопити Вовчанські Хутори. Сили оборони постійно відбивають спроби інфільтрації ворога на цьому напрямку. На своїх мапах вони давно демонструють, що захопили цей населений пункт. Але продовжують там гинути в штурмах.

Яка ситуація на Харківщині?

Як наголосив Трегубов, ситуація на Великобурлуцькому напрямку фактично без змін. Окупанти намагаються вклинитися в українські позиції. Саме там ворог підтягує резерви, але інтенсивність боїв порівняно невисока.

Влітку трішки відкинули ворога на цьому напрямку. На одному з сегментів відігнали фактично до кордону. В цілому Великобурлуцький напрямок площу не міняє, але міняє конфігурацію. Останнім часом росіяни там найбільш помітно проводять перегрупування, підтягують резерви, хоч інтенсивність там найменш висока,

– сказав Трегубов.

Що відбувається на Харківщині: дивіться відео 24 Каналу

Також росіяни намагаються лізти в бік Куп'янська. Сили оборони контролюють цей процес. Наразі в малоповерховій забудові на півночі міста є близько кількох десятків російських бійців. А сам плацдарм ворога на річці Оскіл невеликий.

Окупанти зазвичай користуються мототехнікою. Важку застосовують мало. Логістика у них страждає вздовж усієї протяжності фронту. Прилітає по них достатньо щільно та усюди, але хтось проривається,

– зауважив військовий.