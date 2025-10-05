Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Станом на зараз вдалося дещо стабілізувати ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 2 батальйону 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Горік. За його словами, зараз на Покровському напрямку вдалося перехопити ініціативу. Просування ворога зупинили. Навіть йдуть певні контрнаступальні дії.

Що відбувається на Покровському напрямку?

Як наголосив Горік, окупанти намагаються інфільтруватися в глибину позицій Сил оборони України. При цьому вони пробують уникати бойових контактів. Якщо їм це вдається, то вони створюють проблеми для логістики.

До штурмів переходять в окремих випадках, коли вважають це виправданим або коли ми не залишаємо інакшого вибору. А так намагаються до останнього просочуватися, накопичуватися та рухатися вглиб. Ми намагаємося вводити противника в оману та перехитрити,

– сказав військовий.

З настанням холодної погоди ворог дещо змінює свою тактику. Зараз росіяни готуються до механізованих штурмів. Сили оборони працюють над розвідкою та плануванням, щоб жодна тактика не стала сюрпризом.

Ситуація на фронті: коротко