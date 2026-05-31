Удари на 200 кілометрів: як військові взяли під вогневий контроль логістику на Луганщині

Військові Третього армійського корпусу взяли під дроновий контроль логістику ворога на тимчасово окупованій Луганщині. Днями там уразили бронетехніку поблизу КПП "Ізварине", що на кордоні з Росією.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що зараз по всьому фронті триває системна робота, аби ускладнити логістику росіянам. Якщо на початку року почастішали удари на відстані 120 кілометрів від лінії фронту, то вже зараз йдуть атаки на 200 і подекуди на 250 кілометрів.

Як Сили оборони працюють по логістиці росіян?

За словами Мусієнка, Сили оборони мають можливість в режимі реального часу проводити розвідку в тилу ворога та вибивати їхню бронетехніку, вантажівки, паливозаправники тощо. Окупанти наразі стурбовані тим, що робити далі на Півдні. Якщо так продовжиться далі, то виникнуть колосальні проблеми із забезпеченням.

Регулярні атаки по логістиці вплинуть на штурмові дії ворога. Немає достатнього забезпечення – будуть проблеми із наступом.

Ось такі атаки можуть привести до того, що в росіян почнуться розриви з постачанням. Це змусить ворога зменшити наступальні дії та додатково виснажуватиме російські війська. Раніше ворог сподівався, що це будуть поодинокі удари. Але бачимо, що це вже системне явище. Це дуже важливо як в контексті Луганщини, так і усього фронту,

– сказав Мусієнко.

Зверніть увагу! У Третьому армійському корпусі заявили, що взяли під дроновий контроль логістичні маршрути на тимчасово окупованій Луганщині. Безпілотники здатні дотягнутися по Луганську, Старобільську, Алчевську, Брянці, Кадіївці тощо.

Як Сили оборони працюють по логістиці ворога: дивіться відео 24 Каналу

Що зараз відбувається на фронті?

Як наголосив Мусієнко, на деяких ділянках Сили оборони перехоплюють ініціативу в окупантів. І загалом ситуація значно краща від тієї, яка була у 2025 році. Важливо, що українські підрозділи розширюють зону вогневого контролю в тилу росіян.

При цьому маємо розуміти, що росіяни досі мають можливість вести активні наступальні дії. У них цілком можуть бути тактичні успіхи на тій же Донеччині. Але й Сили оборони відбивають позиції, як тільки з'являється така можливість.

Є ще один момент. Попри наступальні дії ворога, Сили оборони провели серйозну роботу та аналіз, аби не допускати серйозних проблем в логістиці та уникати напівоточень наших підрозділів. Це змушує росіян напряму атакувати та сточувати свої підрозділи,

– зауважив Мусієнко.

Не варто забувати, що росіяни досі застосовують велику кількість авіації. Якби Україна змогла вийти на паритет з ворогом в цьому напрямку, то наступальні дії окупантів можна було б ще ефективніше зупиняти.

Додамо, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Сили оборони почнуть активніше працювати по російській логістиці. Зараз йде робота над системним посиленням middle strike-спроможностей. На програму вже виділили 5 мільярдів гривень.