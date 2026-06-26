Ми це відчули, – військовий пояснив, як змінилась армія Росії на фронті

Росія вже відчуває проблеми з набором населення на війну проти України. Це вже відчутно по деяких моментах на фронті.

Заступник командира відділення комунікацій Третьої окремої штурмової бригади Євген Жуков розповів 24 Каналу, що найголовніша зміна – поява значної кількості іноземців з різних країн, яких обманним шляхом змушують йти воювати.

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Як Росія вербує іноземців?

За словами військового, часто від іноземців лунають досить схожі історії. Вони їдуть працювати десь на будівництво або навчатися в університеті. Росіяни натомість пропонують їм підписати контракт. Можливі ситуації, коли іноземець справді не усвідомлює, що йому пропонують.

Їм там кажуть, що треба все швиденько підписати. Вони ставлять підпис, їдуть далі. І вже за трохи їх перекидають на тимчасово окуповану територію нашої країни. Дають автомат в руки та кричать, щоб йшли вперед. За останні пів року доволі часто бачили іноземців,

– зазначив Жуков.

Звісно, на фронті є й нещодавно мобілізовані росіяни. Також навіть фіксують тих, хто воює проти України ще з 2022 року. У них теж бувають досить "цікаві" історії.

Були випадки, що окупанти в 2022 служили десь в тилових частинах. Сиділи щось собі там, а потім минає кілька років – і ти знову піхотний штурмовик,

– розповів військовий.

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Росіяни бояться здаватися в полон

Зазвичай в новоприбулих окупантів низький морально-психологічний стан. У них немає вміння та бажання йти на "нуль". Також там сильно промивають голову окупантам, аби вони не здавалися в полон.

Мої знайомі розповідали, що взяли росіянина в полон; нормально з них поводилися; дали йому поїсти, покурити; попити. Минуло трошки часу, і він говорить до одного з побратимів: "Ну давай, застрель мене". На нього подивилися як на дурня та сказали: "Який в цьому сенс?" Він полонений. Його передадуть далі, щоб обміняти на наших хлопців,

– зауважив військовий.

Нещодавно в зоні відповідальності Третього армійського корпусу росіяни навіть здалися по програмі "Хочу жити". Це проєкт Міноборони, який дає змогу ворогу безпечно здатися в полон.