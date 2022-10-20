Військовий-скрипаль зіграв зворушливу мелодію посеред уламків

Військовий-скрипаль зіграв зворушливу мелодію посеред наслідків злочинних дій Росії в Бахмуті. Мойсей Бондаренко розповів, що саме там хотів зіграти особливу пісню.

Відповідне відео військовий оприлюднив на своєму ютуб-каналі. Він зіграв мелодію з пісні Біллі Айліш.

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Військовий-скрипаль зіграв мелодію посеред наслідків "русского мира"

По дорозі у Бахмут слухав цю композицію. І зрозумів,що повинен саме тут відтворити її,

– написав військовий.

Мойсей Бондаренко опублікував відео, на якому він грає мелодію з пісні Біллі Айліш Six Feet Under посеред зруйнованої російськими окупантами дороги. За його спиною видно знищений автомобіль.

Військовий зіграв мелодію посеред уламків дороги: відео

Варто зауважити, що мелодії, які грає Мойсей Бондаренко захопили мережу. Скрипаль зіграв кавери на відомі пісні lovely Біллі Айліш, Someone You Loved Льюїса Капалді, "Рідна мати моя", "Не питай" "Океану Ельзи", Stefania гурту Kalush та багато інших.

Військовий-скрипаль грає з 13 років та захищає Україну з початку повномасштабного нападу Росії

Мойсей Бондаренко був українським вуличним музикантом в Києві. Напередодні повномасштабного вторгнення 23 лютого він поїхав на виступ в Одесу. Згодом вступив до лав Збройних Сил України, проте продовжив грати на скрипці навіть на Сході та посеред руїн. Музикант розповідав ТСН, що він:

взяв до рук скрипку ще у 13 років;

вже з 15 років грав за гроші в ресторанах;

у свої 17 переїхав до Києва на навчання. Паралельно продовжував грати на вулиці та корпоративах.

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Варто зауважити, що гурт "Друга Ріка" передав на благодійність гроші з акустичного концерту "Інша Ріка". Відомо, що 100 тисяч гривень підуть у благодійний фонд "Вектор – оптична лабораторія", адже там безплатно ремонтують прилади для Збройних Сил України.

За даними гурту, ці 100 тисяч гривень вдалось зібрати зі зроблених українцями пожертв, а частину коштів виділили з продажу квитків.