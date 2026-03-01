Здавав техніку Повітряних сил у ломбарди: на Київщині викрили схему крадіжки військового майна

На Київщині командир одного зі взводів Повітряних сил ЗСУ здав у ломбард військове майно. Йдеться про планшети, комп'ютери, монітори тощо.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Дивіться також Займався систематичним хабарництвом: НАБУ викрила ексголовного прокурора Прикарпаття

Як військовий крав майно з армії?

На Київщині викрили офіцера однієї з частин Повітряних сил ЗСУ, якого підозрюють у привласненні військового майна. Йдеться про командира взводу зв’язку, відповідального за матеріальне забезпечення підрозділу.

За даними слідства, упродовж 2024 – 2025 років військовослужбовець незаконно заволодівав технікою, яка перебувала на балансі частини та використовувалася під час бойового чергування з охорони повітряного простору Київської області. Серед вкраденого – стаціонарні комп’ютери, монітори різних моделей, планшети та інші засоби зв’язку.

Слідчі встановили, що підозрюваний вивозив майно за межі частини та здавав його до ломбардів. Отримані кошти він витрачав на власні потреби.

Наразі офіцеру оголошено підозру за статтею Кримінального кодексу України про заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про викриття масштабної корупційної схеми у Повітряних силах?