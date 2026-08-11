Нові методи залучення на війну: як у Росії з'явились "мисливці на контрактників"

В Росії виникають труднощі з набором населення на війну. Одноразові виплати за підписання контракту подекуди сягають вже 4,5 мільйона рублів.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Єгор Чечеринда. За його словами, там вже навіть почали діяти так звані "мисливці на контрактників". В РФ роблять все можливе, щоб затягнути населення на війну проти України.

Як діють "мисливці за контрактниками"?

Як наголосив Чечеринда, в Росії вже платять винагороду, якщо хтось завербував людину на війну. Так можна отримати від 100 тисяч рублів за одну особу.

При цьому значно серйозніші виплати "мисливці" отримують за вербування іноземців. Там приділяють особливу увагу громадянам африканських країн та Середньої Азії.

Ставки тоді сильно зростають. Там платять до 800 тисяч рублів. ЗМІ пишуть, що в Росії величезний попит на так званих "мисливців за контрактниками",

– сказав Чечеринда.

Як Росія вербує іноземців на війну: дивіться відео 24 Каналу

Нещодавно Сили оборони України ідентифікували двох ліквідованих найманців, які приїхали з Киргизстану. Одного з них – Дениса Алєксєєва – ліквідували за півтора місяця після підписання контракту біля населеного пункту Липове Донецької області. Інший – Дастан Таґаєв – був знищений приблизно за пів року після підписання контракту на Запорізькому напрямку.

Українські дипломати звертаються до іноземних країн, аби вони захистили своїх громадян від того, аби росіяни не вербували їх на війну,

– підкреслив Чечеринда.

Додамо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що на боці Росії воює понад 1780 найманців з 36 африканських країн. Сили оборони неодноразово брали в полон саме африканців.