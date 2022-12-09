У Словаччині за запитом Москви затримали військового ЗСУ з російським громадянством: реакція МЗС

У жовтні в Словаччині за запитом Росії затримали українського військовослужбовця Альберта Зубриліна. Москва просила арештувати українського воїна, оскільки в нього є російський паспорт.

У коментарі 24 каналу речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що українське дипломатичне відомство тримає цю справу на особливому контролі. Однак російське громадянство українського воїна суттєво ускладнює ситуацію.

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Україна намагається розв'язати це питання

Українського воїна у Словаччині тамтешні правоохоронці затримали 14 жовтня, коли той прибув на навчання. Зараз доступ українських консулів до військового ускладнений через його російське громадянство. Однак дружина Альберта Зубриліна – громадянка України, то ж українські дипломати підтримують контакт з нею та через неї намагаються сприяти у цій ситуації.

Востаннє українські дипломати контактували з дружиною Зубриліна 6 грудня і запропонували підтримку в організації зустрічі з чоловіком.

Посольство нині взаємодіє із словацькими правоохоронними органами в контексті підготовки до розгляду запиту Росії в суді. Альберт Зубрилін забезпечений адвокатом. Умови його утримання прийнятні,

– наголосив Ніколенко.

Речник МЗС підкреслив, що Україна тримає цю справу на особливому контролі.

Затримання українського воїна в Словаччині: що трапилося

Дружина Альберта Зубриліна – Ксенія – написала журналісту Юрію Бутусову, що з чоловіком вони одружилися у 2013 році. У шлюбі в них народилося 2 дітей. У 2015 Зубрилін отримав посвідку на постійне проживання на території України.

З початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну в лавах "Правого сектору". Після 6 місяців війни Альбер Зубрилін підписав контракт у ЗСУ. За наказом командування воїн відправився до Словаччини на військові навчання, де 14 жовтня його затримали тамтешні правоохоронці за запитом Москви.