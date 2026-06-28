Ми в цьому не дуже ефективні, – боєць ЗСУ зізнався у найбільшій проблемі війська

Війна в Україні триває вже понад чотири роки, виснажуючи сили країни. Якщо на початку повномасштабного вторгнення вишукувалися черги з тих, хто прагнув боронити Україну, то сьогодні багатьом доводиться пояснювати важливість захисту нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, письменник та музикант Павло Вишебаба, наголосивши, який найбільший дефіцит відчувається в українській армії. Він звернув увагу на те, як можна розв'язати це завдання.

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Які спеціалісти потрібні у війську?

Вишебаба зауважив, що найбільша проблема українського війська – це відсутність людей.

Існує постійний брак людей, через що неможливо здійснити ротації навіть в межах підрозділу. Людям доводиться довше перебувати на позиціях саме через нестачу особового складу. Я вже не кажу про те, що треба поміняти тих людей, хто довго перебуває у війську, тому що їм дедалі складніше і фізично, і психологічно,

– пояснив він.

Все це відбувається, на думку військовослужбовця, через те, що люди пристосувалися до життя в умовах війни. Вони знайшли купу схем щодо бронювання, відкупу на етапі мобілізації.

Щодо дотримання законності цього процесу – ми в цьому не дуже ефективні,

– підкреслив Вишебаба.

Військовослужбовець розповів, що коли його 68 бригада переїжджала з Покровського на Сумський напрямок, де зараз перебуває, він мав можливість поїхати у ТЦК в Тернополі та попрацювати з рекрутами, щоб мотивувати їх іти в його підрозділ.

За два тижні рекрутингу одна єдина людина прийшла сама. Всіх інших мобілізовували. І це такий величезний контраст порівняно з тим, що відбувалося у 2022 році. Я теж призивався в Тернополі на початку повномасштабного вторгнення, і тоді там була велика черга з тих, хто хотів воювати. Я навіть ходив до комісара, щоб мене взяли, бо мав негативний висновок ВЛК,

– згадав він.

Минуло чотири роки, і, за його словами, з людей, яких мобілізовують, ніхто не хоче служити. Вони розуміють, що мають зобов'язання, але їм потрібно декілька днів, щоб прийти до тями й усвідомити, що вже немає виходу.

"Тоді вже я починав з ними говорити, пояснюючи, що треба обирати підрозділ, і наш є реально класним. Також роз'яснював роботу мінометників. Зрозуміло, що люди не хочуть гинути, калічитись, втрачати час свого життя. Але хіба хтось з нас хоче цього? Є обов'язок, якого треба дотримуватися", – пояснив Павло Вишебаба.

Як потрібно вирішувати проблему з нестачею людей у війську: дивіться відео

У війську, за його словами, дуже потрібні спеціалісти, які можуть зібрати НРК, налаштувати систему зв'язку тощо. Цьому важко швидко навчити, потрібна людина з досвідом. Тому такі люди дуже цінуються у війську, і вони завжди потрібні. Однак вони зазвичай мають побоювання, що їх візьмуть на таку посаду у військо, а потім відправлять в піхоту.

Тому потрібно боротися із цими страхами, можливо, давати відповідні гарантії, що люди залишаться на своїх посадах. А також, як вважає військовослужбовець, важливо заспокоювати та переконувати їх, що вони потрібні у війську та мають бути корисними державі.