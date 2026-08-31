Це лише початок, – Федоров озвучив результати візиту до США

Ексміністр оборони України Федоров здійснив візит до США. За результатами зустрічей він уже анонсував нові проєкти.

Про подробиці візиту до Вашингтона Федоров розповів 31 серпня у своєму телеграм-каналі.

Що Федоров сказав про поїздку до США

Федоров написав, що Україна вже побудувала одну з найзручніших цифрових держав у світі.

Наше наступне завдання – використати цей досвід для запуску нового покоління технологічних та інноваційних проєктів, залучаючи міжнародну експертизу, партнерства та інвестиції,

– заявив він.

Ексміністр додав, що у Вашингтоні він провів зустріч з американським дипломатом та експертом Вільямом Тейлором, який багато років працює з Україною. У минулому він був послом США в Україні, а зараз – член правління Фонду Східна Європа.

Вільям глибоко розуміє український контекст і продовжує працювати над ініціативами, які сприяють розвитку нашої країни. Говорили про цифрову трансформацію, штучний інтелект та інновації, – зазначив Федоров.

Сторони також окремо говорили про те, що потрібно Україні, щоб зупинити Росію.

Один із ключових факторів — єдність держави, громадян, армії та приватного сектору навколо спільної мети, – написав ексміністр.

Він зазначив, що за останні роки було створено Дію, запущено Мрію та десятки інших цифрових продуктів.

Зараз інші країни вивчають український досвід цифрової трансформації, а ці рішення стають прикладом того, як технології можуть трансформувати державу навіть під час війни.

Для нашої команди це лише початок значно більшої міжнародної роботи. Попереду десятки нових партнерств і проєктів – усі вони спрямовані на посилення України,

– анонсував Федоров.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про призначення Федорова радником італійського міністра оборони Гвідо Крозетто. Також ексчиновник хоче стати радником міністрів оборони у Франції та США.