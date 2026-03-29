"Ніби візит нацистської Німеччини": в Конгресі США обурилися приїздом російської делегації

У Конгресі США розкритикували візит російської делегації, до складу якої входили підсанкційні депутати. Політики з обох партій назвали це загрозою безпеці та серйозною помилкою.

Більшість російських представників перебувають під санкціями, однак це не завадило їм приїхати до країни. Про це пише Politico.

Як відреагували в Конгресі США на візит російської делегації?

Організацію візиту пов’язують із конгресвумен-республіканкою Анною Пауліною Луною, яка відома критичними заявами щодо України. Вона опублікувала фото зустрічі разом з іншими політиками, яких часто відносять до так званого "антиукраїнського лобі!. Під час візиту пролунали суперечливі заяви як з боку російських представників, так і американських політиків. Зокрема, учасники зустрічі говорили про необхідність діалогу з Росією та пошук шляхів до миру.

Водночас цей крок викликав різку критику в Конгресі. Сенатори та конгресмени, переважно демократи, заявили, що допуск представників країни-агресора до Капітолійського пагорба є неприйнятним і небезпечним.

Сенатор Марк Ворнер назвав ситуацію "надзвичайно проблематичною", а конгресмен Майк Квіглі підкреслив, що представників ворожих держав не слід допускати до таких установ.

Критику висловили і республіканці. Конгресмен Джо Вілсон заявив, що не можна приймати представників режиму Володимира Путіна, порівнявши цей візит із гіпотетичним приїздом делегації нацистської Німеччини у 1940-х роках. Його колега Дон Бейкон також наголосив, що такий крок є помилковим і грає на користь Кремлю.

Сенаторка Джин Шахін звернула увагу, що підсанкційні особи не могли потрапити до США випадково, адже для цього потрібні відповідні дозволи. За її словами, це рішення підриває санкційну політику та надає російській стороні небажану легітимність.

