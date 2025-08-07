Росія намагається спровокувати "розкол" в адміністрації Дональда Трампа на тлі його заяв про нові санкції. Кремль використав візит спецпредставника США Стіва Віткоффа, щоб представити його як раціональним учасником двосторонніх перемовин та відсунути ініціативу президента США на другий план.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також "Не називаю проривом": Трамп прокоментував переговори Віткоффа та Путіна

Як Кремль міг скористатися візитом Віткоффа?

Аналітики зазначили, що російські державні ЗМІ та прокремлівські видання активно поширювали заяви депутатів держдуми Росії, в яких спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф поставав як раціональний учасник американсько-російських перемовин, а Трамп – як ірраціональний.

Зокрема, депутат Григорій Карасін 4 серпня висловив сподівання, що результати зустрічі Віткоффа з Путіним будуть "конкретними, а не емоційними, як останні заяви Трампа". Цю фразу російські медіа нагадали і перебільшили під час висвітлення візиту американця до Москви 6 серпня.

Перший заступник голови комітету з міжнародних справ держдуми Олексій Чепа припустив, що Трамп нібито направив Віткоффа до Москви для "пом'якшення напруженості" після нещодавніх "ультиматумів", згідно з якими Росія має припинити війну або піддасться санкціям США. На його думку, таке пом'якшення може негативно позначитися на іміджі адміністрації Трампа.

Тим часом російський мільйонер і член Ради з прав людини в Кремлі Олександр Коц звинуватив Трампа у "роздачі" щоденних ультиматумів. Він також заявив, що після зустрічі з Путіним Віткофф передасть американському президенту пропозицію, яку той "сприйме як маленьку перемогу".

В ISW наголосили, що Кремль часто намагається посіяти розбіжності між Україною та її союзниками, а також між США і Європою в межах ширших зусиль зі стримування підтримки Києва. Аналітики припускають, що цього разу Кремль використовує аналогічну інформаційну тактику проти адміністрації Трампа, щоб підірвати американські зусилля з тиску на Путіна, аби змусити його розпочати змістовні переговори про припинення війни.

"Кремль також, імовірно, прагне примусити США до односторонніх поступок щодо війни, включно зі сприянням укладенню американо-російських економічних угод на користь Росії без заявлених Трампом попередніх умов припинення вогню та перемовин про міцний мир", – резюмували в ISW.