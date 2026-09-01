Віткофф та Кушнер покинули Україну спецпоїздом: що їм побажали на прощання

Державний перевізник успішно забезпечив транспортування спецпосланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час їхнього візиту до Києва 6 вересня 2026 року. Ті вже виїхали з української столиці.

А на прощання почули важливе побажання. Про це Укрзалізниця повідомила у соціальних мережах, як зауважив 24 Канал.

Віткофф та Кушнер вирушили з Києва: які побажання висловила їм Укрзалізниця?

Залізничники офіційно подякували американським переговорникам, спеціальним представникам президента США Дональда Трампа, за візит до Києва – перший для Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. А на прощання передали від усього колективу побажання якнайшвидше повертатися.

І, звісно, бажано при цьому розширювати географію подорожей Україною – аби тихі вікенди стали можливими й в інших українських містах. Зауважимо, Віткофф та Кушнер вирушили зі столиці України тим самим спеціальним поїздом "Експрес Миру".



Віткофф та Кушнер вирушають зі столиці України потягом / Фото Укрзалізниці

Спочатку були міркування, що американська делегація прибуде до Києва літаком, проте російські удари по київських аеропортах "Жуляни" та "Бориспіль", завдані напередодні, 4 вересня, змусили змінити логістику на більш останнім часом звичну. Відтак із міркувань максимальної безпеки спецпосланці скористалися залізничним транспортом, вирушивши з польського міста Жешув. Туди вони, вочевидь, і повернуться.

Додамо, що цей візит відбувся одразу після тригодинних переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Путіним у Москві, які пройшли 5 вересня. Заради безпеки переговорників українська та російська сторони досягли джентльменської домовленості про взаємне триденне припинення ударів по столицях, проте Росія, вкотре підтверджуючи свою ненадійність, продовжила інтенсивні обстріли інших регіонів України.