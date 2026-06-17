Зеленський прибув до Брюсселя: попереду – зустріч із генсеком НАТО і не тільки

Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де запланована серія ключових переговорів із керівництвом НАТО та ЄС. Основна увага зустрічей – посилення оборонної підтримки України та координація з союзниками.

Про свій візит президент України повідомив у власних соціальних мережах.

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Що відомо про візит глави держави до Брюсселя?

У перший день запланована розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Наступного дня Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, а також здійснить аудієнцію у короля бельгійців Філіпа.

У межах візиту також відбудуться переговори з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі "Рамштайн" і зустріч Європейської ради.

Основна тема всіх перемовин – посилення оборонної підтримки України та координація дій із партнерами. Українська сторона наголошує, що єдність Європи є ключовим фактором у протидії російській агресії та наближенні завершення війни.

Дякую всім, хто допомагає і підтримує нас. Європа має бути сильною та єдиною. Саме від цього великою мірою залежить, як закінчиться ця війна,

– зазначив президент.

Зеленський прибув до Брюсселю: дивіться відео

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті G7, який відбувся у Франції 15 – 17 червня 2026 року. Головними темами візиту стали посилення протиповітряної оборони України та координація міжнародних зусиль для завершення війни.

Під час заходу відбулася перша багатостороння сесія за участі України, де країни G7 підтвердили повну підтримку Києва. Зеленський також провів переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Серед ключових результатів – обговорення можливості посилення української ППО, зокрема постачання додаткових ракет і отримання ліцензій на їх виробництво в Україні. Окремо сторони порушили питання енергетичної безпеки на зимовий період та посилення санкційного тиску на Росію.