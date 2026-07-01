Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії для участі в церемонії відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу. Під час візиту він проведе переговори з керівництвом Ірландії та Європейської ради.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про візит Зеленського до Ірландії?

У межах візиту глава держави зустрінеться з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

За словами Зеленського, Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною спільного європейського дому. Президент висловив сподівання, що під час головування Ірландії в Раді ЄС вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства України в Європейському Союзі та відкрити всі переговорні кластери.

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Що відомо про останні закордонні візити Зеленського?

9 червня Володимир Зеленський відвідав Естонію, де провів серію зустрічей із європейськими лідерами в межах підготовки до саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії. Президент обговорив із прем'єром Фінляндії Петтері Орпо питання посилення протиповітряної оборони, антибалістичного захисту та підготовку угоди у форматі Drone Deal. Також ішлося про безпекові виклики в регіоні та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Окремо Зеленський зустрівся з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном – сторони говорили про постачання винищувачів Gripen і зміцнення української ППО. Україна також обговорила з партнерами просування переговорів щодо вступу до ЄС та відкриття всіх переговорних кластерів у найближчі місяці.

Володимир Зеленський 17 червня прибув до Брюсселя, де провів серію переговорів із керівництвом НАТО та ЄС. Основна увага зустрічей була зосереджена на посиленні оборонної підтримки України та координації дій із союзниками. Президент провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте, а також переговори з керівництвом Бельгії та королем Філіпом. Також відбулися контакти з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі "Рамштайн" і зустріч Європейської ради.