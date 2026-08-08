"Друзі" Росії прийняли Зеленського: чому це ламає російську пропаганду

Візит Володимира Зеленського до Сербії став показовим на тлі традиційно близьких відносин Белграда з Москвою. Сербія водночас прагне рухатися до Європейського Союзу, а її контакти з Україною дедалі більше суперечать образу безумовного союзника Росії, який роками просувала російська пропаганда.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу пояснив, який сигнал цей візит подає Москві та чому прийом Зеленського на найвищому рівні б'є по одній із ключових тез Кремля. Він також розповів, що може стояти за поступовим зближенням Сербії з Україною.

Візит Зеленського б'є по тезі Кремля про "нелегітимність"

Сам факт прийому Володимира Зеленського у Сербії на найвищому рівні має окреме політичне значення. Белград традиційно вважають близьким до Москви, тому такий контакт суперечить російській тезі про те, що після завершення конституційного строку повноважень українського президента нібито не визнають за кордоном.

Цей візит важливий хоча б тому, що суттєво ламає позицію російської пропаганди, яка тривалий час говорить, що Володимир Зеленський нібито нелегітимний президент. А тут фактично друзі Росії на найвищому рівні приймають українського президента,

– пояснив Леонов.

За цим візитом можна побачити і ширший вибір самої Сербії. Країна, як і Україна, прагне членства у Європейському Союзі, а Брюссель висуває Белграду жорсткі вимоги, зокрема щодо відносин із Росією та санкційної політики. У нинішніх умовах інтересів, які об'єднують Сербію з Україною на європейському напрямку, стає більше.

Це достатньо серйозний сигнал, передусім для Балкан, що Сербія в принципі готова обирати Європейський Союз, який достатньо жорстко ставить їй умови, зокрема щодо санкцій проти Російської Федерації,

– наголосив експерт.

Леонов не виключає, що на рішення Александра Вучича піти на такий крок могло вплинути і його майбутнє залишення посади. Водночас важливим залишається й практичний вимір відносин із Києвом: Сербія має оборонно-промислові можливості, а домовленості щодо допомоги Україні зброєю або боєприпасами можуть стати наступним етапом зближення.

Сербія може так чи інакше допомагати Україні зброєю, і це теж важливий момент. Я сподіваюся, що певні домовленості будуть або досягнуті, або навіть підписані,

– сказав Леонов.

Леонов пояснив візит Зеленського до Сербії: дивіться відео