Після заяв про брак озброєння: з якою метою Зеленський поїхав в до Саудівської Аравії

Зеленський відвідав Саудівську Аравію, де зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Перед цим між міноборони країн був підписаний меморандум про співпрацю. Це відбувається на тлі того можливого скерування Штатами свого озброєння, яке передбачалось для України, на Близький Схід.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері 24 Каналу розповів, що країни НАТО вже відреагували на таку інформацію, зокрема президент Франції Макрон запевнив, що ЄС й надалі підтримуватиме Україну, а військова допомога не припиниться.

Дивіться також Замість ракет Україні – на Близький Схід: чи можуть США раптово змінити пріоритети

Які є ризики для України?

Голова ГО "Україна в НАТО" нагадав і про заяву генсека Північноатлантичного Альянсу Рютте, який закликав не звертати особливої уваги на подібну інформацію в ЗМІ та заявив, що Україна отримає гарантовано всю закуплену НАТО зброю. Однак, на думку Романенка, є певні ризики щодо цього.

Він розповів, що завод-виробник ракет PAC-2 і PAC-3 (для ЗРК Patriot) виготовляв донедавна 300 ракет на рік. До нового року підприємство хоче вийти на рівень – 2 тисячі ракет.

Романюк наголосив, що нині знищені майже всі 12 американських баз на Близькому Сході, вони покинуті, там підбиті вертольоти й інше військове спорядження. Сполучені Штати розгортали ці бази в регіоні Перської затоки для гарантування безпеки першочергово собі й тим країнам, на чиїй території вони їх розмістили. Вони стали першими жертвами атак Ірану і самі не змоги захистити себе.

"На тлі цього є ризики, що завод-виробник далі не встигатиме виробляти таку кількість ракет, які зараз споживає і Україна, і Близький Схід. Зараз ще треба поповнювати запаси арсеналу США, який вичерпаний. Україна ризикує тим, що їй не буде вчасно надано необхідне під час активної фази війни в Перській затоці (протягом 4 тижнів до кінця квітня)", – озвучив Романюк

Про що проситиме Зеленський саудитів?

Зі слів голови ГО "Україна в НАТО" зараз Україні якимось чином треба пережити цей місяць, тому президент Зеленський вирушив на Близький Схід. Він пояснив, що український лідер намагатиметься обміняти наші безпілотники на ракети, які є в запасах в Саудівській Аравії.

"В них є свої батареї ППО ЗРК Patriot. Там доволі великі запаси, які вони, можливо, ще до кінця не вичерпали. Може вдасться хоч декілька десятків обміняти. Зеленський ще проситиме спадкоємного принца посприяти суттєво збільшеному обміну наших військовополонених. Очікуємо великий обмін на Великдень, напевно, він передбачатиме 1000 людей, а може і 2000", – озвучив Романюк.

Що відомо про візит Зеленського на Близький Схід?