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      Візит Зеленського до Варшави має шанси започаткувати спокійний діалог порозуміння

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      Візит Зеленського до Варшави має шанси започаткувати спокійний діалог порозуміння
      Візит Зеленського до Варшави має шанси започаткувати спокійний діалог порозуміння

      Візит Володимира Зеленського до Варшави має всі шанси започаткувати спокійний і рівноправний діалог українсько-польського примирення та порозуміння. Це, в свою чергу, відкриє нові горизонти успішного співробітництва між двома близькими сусідніми державами.

      Україна і Польща не мають права на непорозуміння, враховуючи складне історичне минуле двох країн, в якому завжди грав руйнівну роль фактор Росії.

      Маємо усвідомити, що Росія завжди буде "бенефеціаром" українсько-польських чвар. Вона завжди намагатиметься вносити розбрат у стосунки між Україною та Польщею.

      Саме тому наші дві держави мають зробити все для того, аби не дати Росії можливість розсварити наші країни, що послабить їхню стійкість перед російським тиском.

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      Україна, яка прагне до членства в ЄС та НАТО, має розв'язати усі відкриті питання у відносинах з Польщею на основі порозуміння, рівноправності та добросусідства. І тоді Польща стане лобістом європейської та євроатлантичної інтеграції України, не перешкоджаючи, а допомагаючи нам.

      Перше, що треба зрозуміти – українсько-польського примирення не досягнути за один день. Цей період буде складним і тривалим.

      Польща має збагнути, що Україна – незалежна, в тому числі і від неї держава, до якої треба ставитися не через призму минулого, а майбутнього, не зверхньо, а як із собі рівною.

      Україна має навести лад в себе вдома, подолавши корупцію, злидні і хаос, піднявши рівень життя людей хоча б до польського, що суттєво змінило б до нас ставлення з боку поляків.

      Серед важливих кроків та дій, які допомогли б прийти двом країнам до остаточного порозуміння, я бачу такі:

      - розвинути максимально активну взаємодію на всіх державних рівнях: президентському, парламентському, урядовому;

      - активнішою має бути роль МЗС двох країн, які мали б регулярно проводити консультації з відкритих українсько-польських питань;

      - започаткувати активний діалог на рівні українських і польських партій, передусім, правлячих;

      - двом країнам варто зайнятися великими спільними проектами, якими можуть стати, наприклад, розбудова інфраструктури на українсько-польському державному кордоні. Це – наведення ладу на існуючих переходах, відкриття нових, побудова якісних доріг з українського боку;

      - важливим тут бачу регіональне співробітництво, зокрема взаємодію у форматі Україна-Польща-Литва. Важливо, щоб Україна стала частиною ініціативи "Трьох морів", яку активно просуває Республіка Польща;

      - треба шукати нестандартні, але ефективні формати. Для українсько-польських відносин сьогодні вкрай важливим є фактор США. Взаємодія у форматі Україна-Польща-США є дуже важливою і перспективною для України. Тому, думаю, зустріч трьох президентів, глав зовнішньополітичних відомств, інші тристоронні формули взаємодії могли б сприяти зближенню. Серед стратегічних проектів, які можуть реалізуватися в тристоронньому форматі, є сфера енергетики, зокрема, поставок газу, а також військового співробітництва;

      - активізація взаємодії у військовій сфері, спільна участь у миротворчих операціях, проектах НАТО;

      - створення спільного українсько-польського Форуму примирення та порозуміння, до якого б увійшли українські та польські авторитетні інтелектуали для віднайдення формул, що дозволили б двом народам остаточно зняти всі історичні непорозуміння.

      Підсумовуючи: треба мати сильну двосторонню політичну волю і бажання до здійснення усіх перелічених вище кроків назустріч.

      Надзвичайний і Повноважний Посол України Маркіян Лубківський.

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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