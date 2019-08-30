Візит Зеленського до Варшави має шанси започаткувати спокійний діалог порозуміння

Візит Володимира Зеленського до Варшави має всі шанси започаткувати спокійний і рівноправний діалог українсько-польського примирення та порозуміння. Це, в свою чергу, відкриє нові горизонти успішного співробітництва між двома близькими сусідніми державами.

Україна і Польща не мають права на непорозуміння, враховуючи складне історичне минуле двох країн, в якому завжди грав руйнівну роль фактор Росії.

Маємо усвідомити, що Росія завжди буде "бенефеціаром" українсько-польських чвар. Вона завжди намагатиметься вносити розбрат у стосунки між Україною та Польщею.



Саме тому наші дві держави мають зробити все для того, аби не дати Росії можливість розсварити наші країни, що послабить їхню стійкість перед російським тиском.

Читайте також: З президентами яких країн зустрінеться Зеленський у Польщі: цікаві дані

Україна, яка прагне до членства в ЄС та НАТО, має розв'язати усі відкриті питання у відносинах з Польщею на основі порозуміння, рівноправності та добросусідства. І тоді Польща стане лобістом європейської та євроатлантичної інтеграції України, не перешкоджаючи, а допомагаючи нам.



Перше, що треба зрозуміти – українсько-польського примирення не досягнути за один день. Цей період буде складним і тривалим.



Польща має збагнути, що Україна – незалежна, в тому числі і від неї держава, до якої треба ставитися не через призму минулого, а майбутнього, не зверхньо, а як із собі рівною.



Україна має навести лад в себе вдома, подолавши корупцію, злидні і хаос, піднявши рівень життя людей хоча б до польського, що суттєво змінило б до нас ставлення з боку поляків.

Серед важливих кроків та дій, які допомогли б прийти двом країнам до остаточного порозуміння, я бачу такі:

- розвинути максимально активну взаємодію на всіх державних рівнях: президентському, парламентському, урядовому;



- активнішою має бути роль МЗС двох країн, які мали б регулярно проводити консультації з відкритих українсько-польських питань;



- започаткувати активний діалог на рівні українських і польських партій, передусім, правлячих;



- двом країнам варто зайнятися великими спільними проектами, якими можуть стати, наприклад, розбудова інфраструктури на українсько-польському державному кордоні. Це – наведення ладу на існуючих переходах, відкриття нових, побудова якісних доріг з українського боку;



- важливим тут бачу регіональне співробітництво, зокрема взаємодію у форматі Україна-Польща-Литва. Важливо, щоб Україна стала частиною ініціативи "Трьох морів", яку активно просуває Республіка Польща;



- треба шукати нестандартні, але ефективні формати. Для українсько-польських відносин сьогодні вкрай важливим є фактор США. Взаємодія у форматі Україна-Польща-США є дуже важливою і перспективною для України. Тому, думаю, зустріч трьох президентів, глав зовнішньополітичних відомств, інші тристоронні формули взаємодії могли б сприяти зближенню. Серед стратегічних проектів, які можуть реалізуватися в тристоронньому форматі, є сфера енергетики, зокрема, поставок газу, а також військового співробітництва;



- активізація взаємодії у військовій сфері, спільна участь у миротворчих операціях, проектах НАТО;



- створення спільного українсько-польського Форуму примирення та порозуміння, до якого б увійшли українські та польські авторитетні інтелектуали для віднайдення формул, що дозволили б двом народам остаточно зняти всі історичні непорозуміння.



Підсумовуючи: треба мати сильну двосторонню політичну волю і бажання до здійснення усіх перелічених вище кроків назустріч.



Надзвичайний і Повноважний Посол України Маркіян Лубківський.