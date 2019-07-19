Визнали очевидне: посольство Росії показало карту з українським Кримом – фотодоказ

Крим – це Україна. Попри незаконну анексію півострова, весь цивілізований світ не визнає його територією Росії. Схоже, навіть дипломати країни-агресора вже й самі не вірять у байку про "російський Крим". Як доказ – посольство РФ у Лондоні опублікувало карту, на якій Крим позначений територією України.

Мапа з українським Кримом опублікована на офіційній сторінці російської дипмісії у Лондоні в Twitter.

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Зокрема, посольство РФ у Великій Британії вирішило позначити на карті світу країни НАТО, які нібито проводять агресивну антиросійську політику під тиском Вашингтону. Дипломати навіть навели цитату глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що США та Північноатлантичний альянс збільшують витрати на військові потреби, які в десятки разів перевищують відповідні витрати Росії.

"Росія хоче війни. Подивіться, наскільки близько вони розмістили свою країну до наших військових баз", – зіронізували від імені НАТО російські дипломати.

Цю фразу росіяни написали навколо карти, на якій Крим чітко позначений як територія України.



Посольство РФ опублікувало карту світу з українським Кримом

У свою чергу МЗС України "подякувало" російському посольству у Британії за те, що вони визнали очевидне.

Сподіваємось, що інші відомства Кремля, зокрема МЗС, будуть наслідувати ваш приклад,

– наголосили в Україні.