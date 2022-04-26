Визнання Росії країною-спонсором тероризму дасть змогу запустити додаткові санкції, – Єрмак

Україна не може самостійно й без допомоги зупинити у війні Росію. Захід повинен ухвалювати санкції проти агресора.

Про це в інтерв'ю для Fox News розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив на важливості постачання зброї.

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Історична міжнародна підтримка

Єрмак також подякував США й зазначив, що нещодавно вони ухвалили рішення про оборонну підтримку на 800 мільйонів доларів. За його словами, Україна ніколи в історії не мала такої міжнародної підтримки.

"На цей момент ми не маємо достатньо озброєння. Ми продовжуємо отримувати. Сподіваюсь, у найбільш важливий момент будемо готові, і наші партнери зроблять усе, про що було домовлено, і вчасно", – сказав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що наразі потрібні винищувачі МіГ, проте не зайвими будуть F-16 тощо.

Посилити тиск

Єрмак розповів, що з ініціативи президента Володимира Зеленського створили міжнародну експертну групу, щоб аналізувати санкції, які запровадили проти Росії. Також організація створюватиме пропозиції для посилення тиску на окупантів та їхній бізнес.

Визнання Росії країною – спонсором тероризму дасть змогу запустити додаткові механізми санкцій. Адже головна мета будь-яких санкцій – зупинити війну,

– заявив Єрмак.

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