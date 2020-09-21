У найближчі дні в Білорусі можуть звільнити з дипломатичної служби 30 дипломатів. Усе через їхню підтримку протестів та незгоду з насильством щодо мітингувальників. У МЗС Білорусі відмовились коментувати ймовірні звільнення.

Колишній посол Білорусі у Франції, а нині член Координаційної ради Павло Латушко назвав такі дії уряду Білорусі "чисткою" дипломатичного корпусу країни. Про це він написав у своєму телеграмі.

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За словами Латушка, звільнити можуть співробітників МЗС та закордонних представництв Білорусі при ЄС, Латвії, Польщі, Індії, ОАЕ та в інших країнах. У планах уряду також відсторонити з посад молодих білоруських дипломатів і навіть єдиного дипломата в МЗС Білорусі, який знає індонезійську мову.

Яка причина звільнення дипломатів

За словами Латушка, причиною звільнення дипломатів стали їхні публікації в соцмережах. У своїх дописах вони висловили громадянську позицію та засудили незаконні дії влади, а саме:

фальсифікацію виборів;

насильство щодо мирних демонстрантів з боку співробітників ОМОНу;

Це фактично "чистки" дипкорпусу Білорусі. Після фіаско зовнішньої політики Білорусі настав розвал дипломатичної служби країни. МЗС більше не лояльний до влади, що йде,

– написав Латушко

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Кого з дипломатів вже звільнили з посад

Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 вересня позбавив Латушка дипломатичного рангу "за вчинки, негідні державної (дипломатичної) служби". Окрім нього, дипломатичного звання позбавили посла у Словаччині Ігоря Лещені, посла у Латвії Василя Марковича та посла в Італії Павла Пустового.

Хто такий Павло Латушко? Павло Латушко був послом Білорусі у Франції в 2012 – 2019 роках. Згодом він очолював Купалівський театр. Однак після того, як він засудив насильство силовиків під час протестів у Білорусі, його звільнили. Коли Латушко став членом опозиційної Координаційної ради, Лукашенко сказав, що той "перейшов червону лінію і відповідатиме за законом". Після цього дипломат виїхав з країни – спочатку до Польщі, а потім до Литви.

Протести у Білорусі: коротко