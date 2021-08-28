Тимошенко завершує свій цикл у політиці довжиною у чверть століття звідти, звідки вона починала. Мовиться про гучний корупційний скандал.

До теми Відповідь на супротив: справа щодо Власенка може бути ударом у бік Тимошенко

Цикл скандалів Тимошенко

Згадаймо, як восени 1996 року її вперше обрали депутатом парламенту. Тоді 36-річна Тимошенко була відома в Києві та Москві як спритна бізнесвумен.

Вона збудувала газову імперію з оборотом 10 мільярдів доларів та легко відкриває двері прем'єр-міністра Павла Лазаренка і глави "Газпрому" Рема Вяхирєва.

А депутатський мандат їй знадобився для того, щоб за допомогою недоторканності заховатися від обвинувачення у кримінальному злочині – контрабанді готівкових доларів, які виявили в неї у ручному багажі при вильоті із Запоріжжя до Москви.

Новий корупційний скандал

Чи збиралася Тимошенко витрачати ці гроші, роздаючи хабарі у Міністерстві оборони Росії, в чому її згодом звинуватить прокуратура Росії? Чи просто збиралася на шопінг до Москви?

Сама вона сказала, що випадково переплутала – взяла з дому не сумку з документами, а ту, в якій зберігала гроші на придбання квартири. Після затримання Тимошенко декілька днів провела у слідчому ізоляторі. А історія тоді вразила багатьох – знайдені в неї 26 тисяч доларів на ті часи була справжнім скарбом, адже квартири в Києві продавали за декілька тисяч.

Зрештою з цього епізоду і почався її похід у політику. І зараз, через 25 років – новий корупційний скандал, який загубився у новинах під час літнього затишшя.

В середині серпня 2021 року при спробі втечі з України через аеропорт Києва затримали главу Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка. Він фігурує у справі про збитки державній компанії на 57 мільйонів доларів.



Власенко фігурує у справі про корупцію / Фото з сайту "Батьківщини"

Схеми були класичними прикладами корупції в українських реаліях. Державна корпорація експортувала зерно не напряму, а через пов'язані фірми за нижчими цінами, а різниця осідала на рахунках за кордоном.

Відзначимо! Лише упродовж січня – травня 2021 року уклали приблизно 10 збиткових контрактів на експорт зерна.

Друга схема Власенка

Друга схема стосувалася виведення грошей через страхування. Тариф за послуги страхувальника був у 3 – 5 разів вищий за ринкову вартість подібних послуг.

Але за банальними новинами як для українських реалій приховується справжня інтрига, яка характеризує зміни в політиці за останній рік.

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Хто такий Власенко

Треба пояснити, хто такий Андрій Власенко, якого затримали за корупцію. Це довірена особа Юлії Тимошенко та двоюрідний брат її депутата та адвоката Сергія Власенка.

Андрій Власенко очолив державну компанію у 2020 році за квотою Юлії Тимошенко. Це доволі неочікуваний кандидат, оскільки Тимошенко є критиком влади та навіть пророкує новий майдан через високі тарифи.

Як же її ставленик отримав крісло? Це приклад типової української політичної корупції – на заміну за голоси фракції Тимошенко під час голосування за бюджет 2021 року.

Зеленському були потрібні голоси Тимошенко

Тоді виникає інше запитання – навіщо Володимиру Зеленському були потрібні голоси Тимошенко? Треба подумки повернутися в осінь 2020 року. Президент перебував у найслабшому стані з моменту свого обрання.

Олігарх Ігор Коломойський на той момент зміг переагітувати декілька десятків депутатів від "Слуги народу". Створили неформальну "групу Коломойського" на чолі з Олександром Дубінським, на якого згодом уряд США наклав санкції за співпрацю з російським агентом Андрієм Деркачем.

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Виокремивши групу лояльних до себе депутатів, Коломойський восени 2020 року поставив ультиматум президенту. Олігарх наказав не голосувати так, як хоче Зеленський, аж поки він не погодиться на коаліцію з сателітами олігарха.

Це фактично взяло б Зеленського в заручники Коломойського. Адже президент став би залежний не просто від голосів олігарха, але від шантажу достроковими виборами.



Зеленському були потрібні голоси Тимошенко / Колаж 24 каналу

Зараз, через рік, такий сценарій виглядає майже фантастично. Адже сьогодні Зеленський має активну монобільшість. Але рік тому він підстрахувався голосами Тимошенко під час ухвалення бюджету.

Паралельно Медведчук розхитував виборче ядро Зеленського на Півдні та Сході України, використовуючи свої телеканали як пропагандистську зброю. А підконтрольний Олександру Тупицькому Конституційний Суд:

почав скасовувати антикорупційні реформи;

визнав перебування Артема Ситника незаконним на чолі НАБУ;

підібрався до скасування земельної реформи.

Минув рік – ситуація змінилась

Зараз, коли минув рік, Зеленський входить у новий політичний сезон повністю в іншій формі. Медведчука позбавили телеканалів та права вільно пересуватися, його вивели з політичної гри.

Тупицький перетворився на підсудного і вже пів року не може потрапити до Конституційного Суду. Коломойського, придушеного санкціями США, позбавили впливу на державну компанію Центренерго. Він був змушений вивести з гри свого "міньйона" Дубінського, який вже декілька тиждень не робить жодних публічних заяв.

Перед закінченням політичного сезону Зеленський провернув звільнення, здавалося б, вічного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який виростив свій клан та перетворився на подразника для громадянського суспільства.

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Усі ці дії не тільки знову консолідували фракцію "Слуги народу" навколо Зеленського, але і позбавили будь-якого сенсу в подальшій підтримці з боку Юлії Тимошенко.

Тимошенко залишилась без підтримки

А виявлена на державній корпорації корупція стала подарунком долі, щоб завдати подвійного удару. Не тільки позбавити її сталого грошового потоку, але і зробити публічне викриття її практик.

Сама Тимошенко упродовж двох тижнів жодним словом не прокоментувала затримання її соратника на корупції. Водночас схоже, влада поцілила у самісіньке серце клану Тимошенко. Адже Андрій Власенко був лише номінальним керівником, який підписував документи.



Влада поцілила у серце клану Тимошенко – у Власенка / Фото "Апострофа"

Неформальним "смотрящим" за Державною продовольчо-зерновою корпорацією злі язики називали зятя Юлії Тимошенко Артура Чечоткіна. Сама Тимошенко до цього критикувала офіційні наглядові ради, звинувачуючи їх у збитках державних компаній. Тоді як в продовольчо-зерновій корпорації неформально роль наглядової ради виконував зять Тимошенко, що не вберегло компанію від корупції.

Приховані зв'язки нардепки

Ситуація ще ускладнюється для Тимошенко тим, що її керівник державної компанії у першому півріччі 2021 року в середньому отримував 423,6 тисячі гривень зарплати на місяць. Тоді як сама Тимошенко дуже жорстко критикувала керівництво прибуткового "Нафтогазу" за великі зарплати.

А додатковим аргументом на користь версії про приховані зв'язки стало те, що дочка Юлії Тимошенко купувала у керівництва цієї державної компанії не зерно, а обладнання для майнінгу криптовалют за 4 мільйони доларів.

Цю суму їй позичила мати з грошей, отриманих як компенсація за підтримку репресій часів Віктора Януковича від американських компаній:

Skadden;

Arps;

Slate;

Meagher & Flom.

Гроші Тимошенко-молодша перевела на фірму "Валея", яка належала людині, на прізвище Олена Волкова. Як виявилося, з лютого 2021 року, коли Державна продовольчо-зернова корпорація перейшла під контроль Тимошенко, ця Волкова стала заступником голови.

До речі! В минулому вона була довіреною особою в міністра оборони Януковича і ще одного прихованого російського агента Саламатіна.

Сам зять Тимошенко Артур Чечоткін донедавна був власником "Укрбудінвестбанку" – дуже дрібної фінансової установи, завдяки якій вдалося підсвітити зв'язки Тимошенко з Віктором Медведчуком.

Так, саме цій фінансовій установі Медведчук довірив свої гроші – на території України аж до запровадження санкцій він зберігав гроші тільки в сімейному банку Тимошенко.

Крім того, вклали гроші в цей банк також дружина Медведчука Оксана Марченко та його "права рука" Тарас Козак. У цьому ж банку зберігала свої гроші Тимошенко.

Вона жодним чином не пояснила цей дивний вибір, зате подала до суду на мене і навіть спробувала до розгляду по суті, просто ухвалою на забезпечення позову заборонити мені згадувати про зв'язки Тимошенко та Медведчука. На щастя, і в першій інстанції, і в апеляції суд не став ухвалювати таке абсурдне рішення.



Тимошенко вкладала свої гроші в "Укрбудінвестбанк" / Фото Укрінформу

Незрозумілий момент щодо родини Тимошенко

Ще один незрозумілий момент щодо родини Юлії Тимошенко – це зв'язки її зятя Артура Чечоткіна з турецьким кримінальним авторитетом Седатом Пекетом, який нещодавно пішов у атаку на уряд Ердогана. Почавши атаку на Юлію Тимошенко, влада Зеленського може також полегшити долю української демократії.

Упродовж чверть століття вона уміло маніпулювала суспільною думкою, а зараз з прихильниці прозахідних цінностей перетворилася на ретранслятору фейкових наративів про зовнішнє управління України, фактично ставши ідеологічною сестрою Віктора Медведчука.

Водночас ця трансформація Тимошенко відбувається за мовчазної згоди її фракції, до складу якої входять навіть депутати-єврооптимісти попереднього скликання парламенту України. І це – особливо сумно.

Зараз це вибір для кожного члена фракції "Батьківщини". Вони як ніхто інший добре знають, як Тимошенко отримала контроль над Продовольчо-зерновою корпорацією і як вона цим контролем розпорядилася.

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Чи хочуть вони і надалі працювати під керівництвом людини, яку за 25 років політичної кар'єри неодноразово звинувачували у корупції. І цього разу вже навіть сліпому очевидно, що робили це не безпідставно.