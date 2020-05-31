Ми живемо в умовах дуже цікавого експерименту, який тільки триває й невідомо чим завершиться. Цей експеримент називається "абсолютно інші правила гри в політиці".

Про це в інтерв’ю на 24 каналі розповів лідер фракції "Голос" в парламенті Сергій Рахманін.

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Він заявив, що влада сформована фактично однією людиною, однією політичною особистістю. Відповідно, правило це змінювалося "по ходу п'єси".

Навіть досвідчені політичні гравці, "важковики", політичні сили, які мали відповідний досвід, навички, фінансову організаційну базу – перелаштовувалися. Їм це давалось складно. Нам тим більше було складно. Для нас було головним зберегтися, ствердитися та відбутися,

– розповів Сергій Рахманін.

"У нас невелика фракція. Ми навіть не представили всіх на парламентських комітетах, бо членів фракції менше, ніж членів комітету. Але для нас було завдання, яке полягало в тому, що кожен член нашого комітету став впливовою та авторитетною фігурою у своєму комітеті. Ми цей план виконали, це вже багато", – додав Рахманін.

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