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      Влада Києва купить 70 екоавтобусів до кінця року: деталі

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      Кличко анонсував купівлю для Києва 70 екоавтобусів / news.liga.net

      Столична влада планує придбати приблизно 70 сучасних екологічних автобусів до кінця 2020 року. Так у Києві боротимуться зі забрудненим повітрям та підвищеним трафіком.

      Про наміри впроваджувати систему екологічного транспорту заявив мер Києва Віталій Кличко, пише Офіційний портал Києва.

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      За словами Кличка, головною причиною забруднення повітря у столиці є велика кількість автомобілів. Тому екологічний транспорт покращить ситуацію з трафіком та сприятиме поліпшенню екологічної ситуації у місті.

      Ми купуємо для міста "зелений", екологічний громадський транспорт. Йдеться про сучасні екологічні автобуси. На першому етапі – до кінця цього року – приблизно 70 одиниць,
      – зазначив мер Києва.

      Столиця має проблему із перенавантаженням автотранспортом. "Наразі в місті приблизно 1,1-1,2 мільйона автівок, ще 200-300 тисяч приїжджає щодня з області", – додав Кличко. 

      Крім того, у столиці багато транзитного транспорту – приблизно 40%. Загалом вулиці, дороги, мости, Києва розраховані приблизно на 900 тисяч автівок.

      Шляхи розв’язання проблеми:

      • створення паркінгів на в’їзді в місто;
      • систематизація руху громадського транспорту в столиці;
      • наведення ладу з паркуванням;
      • добудова Великої окружної дороги.

      Зверніть увагу! Раніше директор департаменту – начальник управління з паркування Києва Дмитро Рахматуллін заявляв, що у столиці не планують будувати нові паркінги. Натомість підвищать вартість парковки та розміри штрафів за неправильне паркування. Так мотивуватимуть водіїв менше їздити в центр на автомобілях.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Києва Віталій Кличко Екологія Транспорт
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