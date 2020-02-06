Влада Києва купить 70 екоавтобусів до кінця року: деталі

Столична влада планує придбати приблизно 70 сучасних екологічних автобусів до кінця 2020 року. Так у Києві боротимуться зі забрудненим повітрям та підвищеним трафіком.

Про наміри впроваджувати систему екологічного транспорту заявив мер Києва Віталій Кличко, пише Офіційний портал Києва.

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За словами Кличка, головною причиною забруднення повітря у столиці є велика кількість автомобілів. Тому екологічний транспорт покращить ситуацію з трафіком та сприятиме поліпшенню екологічної ситуації у місті.

Ми купуємо для міста "зелений", екологічний громадський транспорт. Йдеться про сучасні екологічні автобуси. На першому етапі – до кінця цього року – приблизно 70 одиниць,

– зазначив мер Києва.

Столиця має проблему із перенавантаженням автотранспортом. "Наразі в місті приблизно 1,1-1,2 мільйона автівок, ще 200-300 тисяч приїжджає щодня з області", – додав Кличко.

Крім того, у столиці багато транзитного транспорту – приблизно 40%. Загалом вулиці, дороги, мости, Києва розраховані приблизно на 900 тисяч автівок.

Шляхи розв’язання проблеми:

створення паркінгів на в’їзді в місто;

систематизація руху громадського транспорту в столиці;

наведення ладу з паркуванням;

добудова Великої окружної дороги.

Зверніть увагу! Раніше директор департаменту – начальник управління з паркування Києва Дмитро Рахматуллін заявляв, що у столиці не планують будувати нові паркінги. Натомість підвищать вартість парковки та розміри штрафів за неправильне паркування. Так мотивуватимуть водіїв менше їздити в центр на автомобілях.