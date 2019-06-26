Влада Києва попередила про забруднення повітря через пожежу на складі секонд-хенду
Повітря у Святошинському районі Києва може бути забрудненим через продукти горіння з палаючих складів секонд-хенду на території колишнього ґумового заводу. Про небезпеку попередили в Київській міській державній адміністрації.
Велика пожежа на території складу з секонд-хендом під Києвом спалахнула 26 червня ввечері. З вогнем боряться 70 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На фото, які публікують у мережі, видно чималий стовп чорного диму.
Дізнайтеся, чим забруднене повітря в Києві через спеку
Аварійно-рятувальні служби та екологи системно роблять заміри повітря, наразі жодних перевищень норм немає.
Що робити, коли повітря задимлене:
- проводьте на відкритому повітрі якомога менше часу. Від тривалих прогулянок слід відмовитися дітям і вагітним;
- не відчиняйте вікна, особливо вночі і рано-вранці. Якщо все ж відчиняєте вікна, то завішуйте кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінюйте;
- ввімкніть системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводьте вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- Пийте більше рідини – до 2-3 літрів на день. Щоб повернути організму втрачені солі та мікроелементи, пийте підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
- не гуляйте під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийміть душ;
- якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, зверніться до лікаря.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі