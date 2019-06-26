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      Влада Києва попередила про забруднення повітря через пожежу на складі секонд-хенду

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      Через пожежу на складі секонд-хенду в Києві може бути забрудненим повітря
      Через пожежу на складі секонд-хенду в Києві може бути забрудненим повітря / Kiev.informator.ua

      Повітря у Святошинському районі Києва може бути забрудненим через продукти горіння з палаючих складів секонд-хенду на території колишнього ґумового заводу. Про небезпеку попередили в Київській міській державній адміністрації.

      Велика пожежа на території складу з секонд-хендом під Києвом спалахнула 26 червня ввечері. З вогнем боряться 70 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На фото, які публікують у мережі, видно чималий стовп чорного диму.

      Дізнайтеся, чим забруднене повітря в Києві через спеку

      Аварійно-рятувальні служби та екологи системно роблять заміри повітря, наразі жодних перевищень норм немає.

      Що робити, коли повітря задимлене:

      • проводьте на відкритому повітрі якомога менше часу. Від тривалих прогулянок слід відмовитися дітям і вагітним;
      • не відчиняйте вікна, особливо вночі і рано-вранці. Якщо все ж відчиняєте вікна, то завішуйте кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінюйте;
      • ввімкніть системи кондиціонування та очищення повітря;
      • проводьте вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
      • Пийте більше рідини – до 2-3 літрів на день. Щоб повернути організму втрачені солі та мікроелементи, пийте підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
      • не гуляйте під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийміть душ;
      • якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, зверніться до лікаря.
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      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Пожежа КМДА Екологія Здоров'я Новини Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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