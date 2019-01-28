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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Артем Овдієнко

      Влада саботує перепис населення України

      1879
      Кількість українців значно зменшилась
      Кількість українців значно зменшилась / Наше місто

      Ми, українці, дуже скоро вимремо, як мамонти чи динозаври. І це без жартів, адже в Україні смертність у півтора рази перевищує народжуваність.

      Щороку кількість українців зменшується на 150 тисяч. Тобто, щорічно в Україні вимирає населення цілого невеличкого міста, наприклад, як Кропивницький!

      Причини досить типові для Старого Світу: європейські жінки не хочуть народжувати більше однієї дитини, тоді як в африканських країнах, чи країнах Близького Сходу на одну жінку статистика показує три дитини щонайменьше.

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      Еміграція українців

      На типові для європейців тенденції в Україні накладається й бажання наших співгромадян емігрувати. Натепер трохи більше 1 млн українців їдуть за кордон на заробітки й пересилають додому гроші. Нацбанк каже, що трудові мігранти за 2018 рік переслали в Україну астрономічні 12 млрд американських доларів – це наче й плюс для країни. Проте мало хто з вітчизняних гастарбайтерів хочуть повертатися на Батьківщину, натомість шукають шляхи, щоб залишитися у комфортній для життя країні.

      Вплив війни на еміграцію

      Вплинула на еміграцію, звісно, й війна з Росією. Вимушені переселенці, які не знайшли притулку на території мирної України, – вирушали за кордон. Були такі, хто цілеспрямовано тікав з України в Росію – палкий привіт Віктору Федоровичу та Миколі Яновичу, вони взагалі не втрата для української нації, але їх також треба враховувати.

      Виходить, що в Україні давно вже не 52 млн громадян, як це було на початку 1990-х, і навіть не 48,5 млн – як це засвідчив перепис 2001 року – нас натепер, припускаю, лише 35 млн. Тобто населення України від початку незалежності скоротилося у півтора рази.

      Чому відтягують перепис населення?

      А скільки нас точно – ніхто достеменно сказати не може, адже той єдиний і останній перепис населення проводили 18 років тому. Як так, адже начебто це ж дуже важлива цифра, що необхідна для розрахунку економічних показників, для планування бюджету, видатків тощо. Але в 2011-му, як це мало бути – нового перепису не провели, начебто через брак коштів. Потому щороку відтерміновували, а під час Революції та війни точно було не до того.

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      Відклали всеукраїнський перепис до кращих часів. У чому проблема? А вона значуща напереодні виборів, що наближаються, – це якщо ми хочемо дійсно чесних виборів. Незрозумілість з точною кількістю українців дає можливість чинній владі, скориставшись адмінресурсом, приписати будь-якому кандидату додаткові відсотки голосів, а це будуть ті "мертві душі", що їх мали б під час перепису виявити.

      Тепер стає зрозумілим, чому цілих 18 років ані "помаранчева", ані "біло-блакитна", ані  влада "майдану" не мали бажання влаштовувати всеукраїнський перепис населення. Пояснювали вони це браком державних коштів. А все тому, що ті +10% голосів, що їх можна домалювати за рахунок "мертвих душ" – дуже ласий шматок й гарантія перемоги провладного кандидата. Від таких козирів ніхто, звісно, з власної волі відмовитися неспроможний, принаймні, в наші країні…

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Публікації
      Джерело: 24 Канал
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