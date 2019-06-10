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      Влада Солсбері хоче викупити будинок, де отруїли Скрипалів

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      Влада Солсбері хоче викупити будинок, де отруїли Скрипалів
      Влада Солсбері хоче викупити будинок, де отруїли Скрипалів / Фото з відкритих джерел

      Міська рада Солсбері планує викупити будівлю, в якій був отруєний Сергій Скрипаль і його донька Юлія. А все через те, аби з нього не зробили туристичний об'єкт.

      Таке рішення прийняли після того, як влада дізналася про те, що Скрипаль не повернеться знову жити в цей будинок, передає The Sun.

      Вартість житла оцінюється у 200 тисяч фунтів (понад 250 тисяч доларів).

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      Представник міської ради Солсбері Алістер Канінгем наголосив, що влада не хоче, аби будинок придбали люди, які можуть перетворити його на туристичний об'єкт.

      Саме тому рада хоче гарантувати, що будинок використовуватиметься лише в особистих цілях,
      – заявив Канінгем.

      Сергій Скрипаль та його донька Юлія
      Сергій Скрипаль та його донька Юлія

      Зазначимо, що військові команди витратили місяці на дезактивацію будинку, включаючи розбирання і зняття даху.

      Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсбері?4 березня 2018 року тут отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) і Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). А зробили вони це за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок". Bellingcat і The Insider довели, що Петров і Боширов справді є працівниками російських спецслужб. Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" та "Петрова" у Солсбері.

      Також відомо, що для транспортування "Новачка" російські розвідники використали контейнер флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а для допомоги малозабезпеченим верствам населення. Відтак, контейнер знайшов Чарльз Роулі та, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс, і та поприскала на себе. У підсумку обоє зазнали атаки отруйної речовини, а Дон за деякий час померла у лікарні.

      blog_ava
      На що треба звернути увагу при виборі кондиціонера?
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      Теги: Новини України Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Новини нерухомості Купівля нерухомості Великобританія Ціни
      Джерело: 24 канал
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