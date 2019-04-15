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      Солсбері, де отруїли Скрипалів, визнали найкращим для життя у Британії

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      Солсбері та його знаменитий собор
      Солсбері та його знаменитий собор / Sky News

      Британське містечко Солсбері, де торік сталося отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, визнали найкращим місцем для проживання у Сполученому Королівстві.

      Зокрема, про це свідчать дані рейтингу, який уклало британське видання The Sunday Times.

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      "Солсбері, ми вітаємо тебе! Які б вороги не нападали на це прекрасне середньовічне місто – від кельтів з вікінгами до нещодавніх отруєнь "Новачком" – воно завжди виходило з бою переможцем. Воно залишається надзвичайно привабливим, а його серцем безперечно є собор", – зазначають журналісти.

      Окрім вищезазначеного, на переконання видання, Солсбері ще вирізняється своєю центральною площею з будівлею XV століття, школами, що є найкращими на Південному Заході Британії, високим рівнем культури і близькістю як до морського узбережжя, так і Лондона.

      Щодо такої відзнаки, то місто її здобуло, оскільки продемонструвало "справжній колективний дух" після отруєнь, які привернули до нього увагу всього світу. Ресурс пише, що у деяких частинах міста все ще триває прибирання, пов’язане з минулорічними подіями, але "повертатись до тями та ставати ще сильнішими – це правдива ознака особливої спільноти, і одна з причин, чому Солсбері стало найкращим місцем для життя у Британії в 2019 році".

      У середині лютого на соборі у Солсбері невідомі вивісили російський державний прапор, щоправда відповідні служби Британії його відразу ж зняли. У Росії на це відреагували з захватом. Заступниця голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Ірина Родніна, зокрема, "відчула гордість" і заявила, що "настав момент пишатися країною".

      Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсебері? 4 березня 2018 року тут отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) і Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). А зробили вони це за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок". Bellingcat і The Insider довели, що Петров і Боширов справді є працівниками російських спецслужб. Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" та "Петрова" у Солсбері.

      Також відомо, що для транспортування "Новачка" російські розвідники використали контейнер флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а для допомоги малозабезпеченим верствам населення. Відтак, контейнер знайшов Чарльз Роулі та, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс, і та поприскала на себе. У підсумку обоє зазнали атаки отруйної речовини, а Дон за деякий час померла у лікарні.

      як розгорталися останні події навколо отруєння скрипалів:

       

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      Теги: Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Рейтинги
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