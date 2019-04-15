Солсбери, где отравили Скрипалей, признали лучшим для жизни в Британии

Британский городок Солсбери, где в прошлом году произошло отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, признали лучшим местом для проживания в Соединенном Королевстве.

В частности, об этом свидетельствуют данные рейтинга, которые заключило британское издание The Sunday Times.

Читайте также: В Великобритании покажут спектакль о гей-паре, которая приехала в Солсбери посмотреть на шпиль

"Солсбери, мы поздравляем тебя! Какие бы враги не нападали на этот прекрасный средневековый город – от кельтов с викингами до недавних отравлений "Новичком" – он всегда выходил из боя победителем. Он остается чрезвычайно привлекательным, а его сердцем бесспорно является собор", – отмечают журналисты.

Кроме вышеуказанного, по мнению издания, Солсбери еще отличается своей центральной площадью со зданием XV века, школами, которые являются лучшими на Юго-Западе Британии, високим уровнем культуры и близостью как к морскому побережью, так и Лондону.

Что касается такого отличия, то город его получил, поскольку продемонстрировал "настоящий коллективный дух" после отравлений, которые привлекли к нему внимание всего мира. Ресурс пишет, что в некоторых частях города все еще продолжается уборка, связанная с прошлогодними событиями, но "приходить в себя и становиться еще сильнее – это правдивый признак особого сообщества, и одна из причин, почему Солсбери стал лучшим местом для жизни в Британии в 2019 году".

В середине февраля на соборе в Солсбери неизвестные вывесили российский государственный флаг, правда соответствующие службы Британии его сразу же сняли. В России на это отреагировали с восторгом. Заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина, в частности, "ощутила гордость" и заявила, что "настал момент гордиться страной".

Что известно об отравлении Скрипалей в Солсебери?4 марта 2018 года здесь отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). А сделали они это с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Bellingcat и The Insider доказали, что Петров и Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Позже появилась информация о третьем фигуранте резонансного дела – так называемого "Сергея Федотова", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.



Также известно, что для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали контейнер флакона из-под духов, однако выбросили его не в помойку, а для помощи малообеспеченным слоям населения. Следовательно, контейнер нашел Чарльз Роули и, думая, что это духи, подарил его своей подруге Дон Стерджесс, и она попрыскала на себя. В итоге оба подверглись атаке ядовитого вещества, а Дон через некоторое время умерла в больнице.