Без бронежилета на цивільному пікапі: командир роти врятував 2 поранених бійців

Командир штурмової роти Владислав Польський на цивільному пікапі евакуював двох важкопоранених бійців з відкритої місцевості під прицільним вогнем ворожих безпілотників.

Про це повідомили в Угрупованні об'єднаних сил.

Ризикована рятувальна операція дозволила зберегти життя військовослужбовцям після того, як російські дрони знищили евакуаційну роботизовану платформу.

Інцидент стався за участю військовослужбовців 475-го окремого штурмового полку Code 9.2. Двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання та захопили ворожі позиції, однак на зворотному шляху зазнали атаки російських безпілотників Молнія.

Внаслідок ударів обидва військові дістали важкі поранення та втратили здатність пересуватися самостійно. Командування направило за ними наземну роботизовану платформу, проте ворожий дрон влучив і в неї.

Владислав Польський рятує військових: дивіться відео

Поранені бійці опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості під постійним наглядом ворожої аеророзвідки. На командно-спостережному пункті терміново шукали шляхи порятунку людей з-під прицільного вогню.

Стрімка евакуація на цивільному авто

У цей момент українська аеророзвідка зафіксувала цивільний пікап, який на великій швидкості рухався прямо в зону ураження. За кермом перебував командир штурмової роти Владислав Польський, який виїхав на допомогу підлеглим навіть без бронежилета.

Офіцер під'їхав до розбитого наземного дрона та самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов автомобіля. Після цього він на високій швидкості успішно вивіз військовослужбовців у безпечне укриття.

Представники Угруповання об'єднаних сил зазначають, що саме такі вчинки мотивують особовий склад іти на найважчі штурми.

Воїни знають, що їхні командири не ховаються за спинами, а готові віддати все, щоб урятувати кожного солдата,

– підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, що офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш розповів, що зараз НРК на фронті – це один із найважливіших логістичних методів у проведенні будь-яких операцій.

Завдяки роботизованим наземним комплексам Сили оборони можуть завозити воду, їжу, боєприпаси на позиції. Крім того, евакуйовувати поранених і не тільки.

Бригаді НГУ "Рубіж" вже вдалось евакуювати цивільних з прифронтових місць саме на наземних роботизованих комплексах. Отченаш пригадав, що це була бабуся, яка вже не могла пересуватися.