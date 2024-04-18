Назавжди 25: у боях за Україну загинув військовий Владислав Савченко з Чернігівщини

Під час виконання бойового завдання, 18 квітня 2024 року, на фронті загинув солдат Владислав Савченко із Чернігівщини. Йому було 25 років.

Про трагедію повідомили в Менській міській раді, передає 24 Канал. Більше деталей наразі невідомо.

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Віддано боронив рідну землю

У міській раді написали, що Савченко був вірним присязі та віддано боронив рідну землю від російського агресора. Загиблого пам'ятатимуть справжнім патріотом, мужнім воїном і гідним сином України.

Менська громада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Ми поділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами. Вічна пам’ять Герою!

– йдеться в повідомленні.

До слова, нещодавно 24 Канал писав про загибель 25-річного захисника Аміра Ажамі, що пішов на війну добровольцем з початку повномасштабного вторгнення Росії. Убивчим став удар ворожого дрона-камікадзе 27 лютого 2025 року в районі КПВВ "Юнаківка-Суджа" Сумської області. Військовий жив у Боярці на Київщині, був інженером-конструктором.