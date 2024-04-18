Назавжди 25: у боях за Україну загинув військовий Владислав Савченко з Чернігівщини
- Під час виконання бойового завдання 18 квітня 2024 року загинув Владислав Савченко з Чернігівської області.
- У Менській міській раді висловили співчуття через втрату земляка.
Під час виконання бойового завдання, 18 квітня 2024 року, на фронті загинув солдат Владислав Савченко із Чернігівщини. Йому було 25 років.
Про трагедію повідомили в Менській міській раді, передає 24 Канал. Більше деталей наразі невідомо.
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Віддано боронив рідну землю
У міській раді написали, що Савченко був вірним присязі та віддано боронив рідну землю від російського агресора. Загиблого пам'ятатимуть справжнім патріотом, мужнім воїном і гідним сином України.
Менська громада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Ми поділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами. Вічна пам’ять Герою!
– йдеться в повідомленні.
До слова, нещодавно 24 Канал писав про загибель 25-річного захисника Аміра Ажамі, що пішов на війну добровольцем з початку повномасштабного вторгнення Росії. Убивчим став удар ворожого дрона-камікадзе 27 лютого 2025 року в районі КПВВ "Юнаківка-Суджа" Сумської області. Військовий жив у Боярці на Київщині, був інженером-конструктором.