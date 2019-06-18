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      Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії

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      Дмитро Олійник
      Дмитро Олійник

      27 травня директор компанії "Софт Оіл" Кирило Суворов зник і до сьогоднішнього дня недоступний.

      Про це заявив власник кампанії "Софт Оіл" Дмитро Олійник в інтерв'ю "Обозревателю".

      Телефон підприємця вимкнений, дома він не з'являється, а рідні стверджують, що його забрали на допит до податкової міліції Дніпропетровської області і досі тримають там.

      "Уже три тижні ні я, ні його адвокат не можемо з ним зв'язатися", – зазначив Олійник.

      Дії податкової міліції Дніпропетровської області Дмитро Олійник називає відвертим бандитизмом і свавіллям.

      Нагадаємо, що на початку травня українська компанія ТОВ "Софт Оіл" підписала контракт на постачання масла базового в Україні. Уже в 20-х числах травня до Миколаєва прийшли два танкери з товаром. З дозволу і під контролем митниці у Миколаєві масло було злито, також були відібрані зразки для лабораторних аналізів. Вже 28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару. Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт. Була оплачена перша частина зборів до бюджету у розмірі 8 мільйонів гривень. Однак за день до цього директор компанії просто зник, а вантаж виявився заблокований за клопотанням Податкової міліції Дніпропетровської області.

      Кирило Суворов продовжує сидіти під замком у податкових міліціонерів третій тиждень. Адвокат звертався до слідчого і до прокурора з вимогою надати доступ до клієнта для надання правової допомоги. Ці законні вимоги просто проігнорували,
      – підкреслив Олійник.

      На думку бізнесмена, ця справа – яскравий приклад беззаконня, до якого вдаються певні представники податкової міліції на догоду власним інтересам та на шкоду держбюджету країни.

      "Ми вже заплатили за розмитнення близько 8 мільйонів гривень, і повинні були сплатити в бюджет ще 34 мільйони гривень, однак через свавілля податкової міліції ці платежі заблоковані. Підім'явши під себе прокуратуру Дніпропетровської області, Сергій Пеньков (перший заступник керівника ДФС в Дніпропетровській області – ред.) уявив себе місцевим царьком. Він вирішує, кому з бізнесменів дихати, а кому померти", – зазначив власник компанії "Софт Оіл".

      Основною причиною тиску на свою компанію, викрадення директора і блокування вантажу на митниці Дмитро Олійник називає вимагання фіскальних органів Дніпропетровської області.

      "На нас виходили посередники, як ми розуміємо, від Пенькова і пропонували "допомогу" у вирішенні проблеми за дуже істотну подяку. Але я відкинув такий формат вирішення проблеми і висунув жорстку вимогу повернути Кирила і залишити компанію в спокої", – заявив бізнесмен.

      На думку бізнесмена, події останніх днів і тижнів свідчать, що тільки відсторонення керівництва податкової міліції та ліквідація цієї служби не тільки де-юре, але і де-факто, може покласти край відвертому і безсоромному беззаконню, а простіше кажучи – бандитизму.

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      Теги: Новини України Новини Дніпра
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