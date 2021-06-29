Власники АТБ і Rozetka витісняють впливом політиків старої генерації і "сировинних" бізнесменів

Представники бізнесу нової хвилі, які не мають відношення до старих політичних еліт і підсумків спірної приватизації 90-х, стрімко підсилюють свої позиції з точки зору впливовості.

Про це пише тижневик у редакційному спецпроєкті "Топ-100 найвпливовіших людей України в 2021 році".

"Зміцнювати з кожним днем ​​споживчі настрої українців дозволили Геннадію Буткевичу, акціонеру мережі супермаркетів АТБ – найбільшої приватної компанії країни, злетіти на цілих 36 позицій – до 28-го місця", – зазначають журналісти в редакційному коментарі до рейтингу, порівнюючи новий рейтинг з підсумками торішнього .

За темпами "зльоту" впливовості Буткевич, чия корпорація АТБ управляє національною мережею з більше ніж 1 200 магазинів-дискаунтерів, випередив бізнесмена-політика Вадима Новинського та секретаря Радбезу Олексія Данилова, рейтинги впливовості яких за рік підвищилися лише на 31 і 21 позицію відповідно. Найбільші провали впливовості показали політики старої генерації, а також звільнені топ-чиновники – вони швидко з'являються в рейтингах впливовості завдяки посаді, але з її втратою настільки ж швидко їх вплив розчиняється.

"Новое время" показало як змінюється Україна і як змінюються лідери впливовості в країні / Фото "Новое время"

Україна змінюється, відзначають автори рейтингу найвпливовіших, а разом з цим змінюється і справовий ландшафт, а також центри прийняття найбільш важливих для країни рішень.

У верхній частині списку масово присутній – втім, як завжди – великий олігархічний капітал: Ринат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Петро Порошенко. Але новий бізнес вже впритул підібрався до цієї високої ліги впливовості – так, Владислав Чечоткін, засновник гіганта онлайн-торгівлі Rozetka, в цьому році розташувався на 23-му місці. За ним йдуть інші представники того ж покоління, чий бізнес зростає не з контраверсійної приватизації минулого, а з інноваційних рішень сьогоднішнього дня,

– описують зміни автори рейтингу НВ.

Раніше журналісти ділового порталу Ліга також відзначили серйозні зміни в Україні та її економіці, коли торговельна мережа АТБ очолила національний список компаній з найвищими доходами за 2020 рік. Українська корпорація, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування і організованому мережевому ритейлі вперше в історії України обійшла в рейтингу найприбутковіших підприємств України державні монополії та приватні компанії ресурсно-сировинного профілю.

"У 2020 році відбулася важлива зміна: вперше за багато років рейтинг найбільших компаній очолив приватний бізнес. Мережа супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича та партнерів в ковідний рік наростила чистий дохід на 18%, до 123,8 млрд грн", – зазначили журналісти Liga.net, які проаналізували вперше розкриті фіскальним відомством дані фінансової звітності сотень тисяч компаній.

Група компаній АТБ багато років поспіль утримує лідерські позиції серед найбільших платників податків національного рівня. За результатами роботи у 2020 році група, що включає підприємства у сфері виробництва та продажу продуктів харчування, роздрібної торгівлі, управління активами, оновила власний історичний рекорд за обсягом сплачених податків і зборів до бюджетів різних рівнів, досягнувши позначки в 15,8 млрд грн – це на 26% більше, ніж у 2019 році. А компанія "АТБ-Маркет", що входить в корпорацію АТБ і управляє мережею національного масштабу з більш ніж 1 200 магазинів-дискаунтерів, за підсумками 2020 очолила галузевий рейтинг платників податків серед компаній роздрібної торгівлі та увійшла в топ-15 найбільших платників податків України. Мережа магазинів "АТБ" збільшила сплату податкових платежів на 28% – до 8,7 млрд грн.

Крім цього, корпорація АТБ визнана найбільшим внутрішнім інвестором: її інвестиції в національну економіку України становлять 12 млрд грн.